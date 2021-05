El PSC porta al Parlament la demanda de desdoblar el tram sud de la C-55

Tram de la C-55 al seu pas per Castellgalí

El grup parlamentari del PSC ha presentat, de la mà de l'alcalde de Castellgalí i diputat Cristòfol Gimeno, dues propostes de resolució en què es reclama els desdoblament de dos trams que afecten carreteres de la Catalunya Central. D'una banda, la primera de les peticions exigeix la transformació en autovia del tram de la C-55 entre Manresa i Castellbell i el Vilar, que cal recordar que ja fa anys que té el projecte executiu redactat, però al que mai no s'ha posat data d'execució. Els socialistes subratllen en la demanda que es tracta «d'un dels trams més complicats i conflictius del país».

La segona proposta de resolució reclama el desdoblament de la C-16/ E-9, en el tram que va des de Berga fins al Túnel del Cadí ( Bagà).

En aquest sentit, el PSC addueix que «l'increment de mobilitat en els darrers deu anys havia motivat el compromís en ferm del Govern de la Generalitat pel seu desdoblament. També aquí el retard és enorme, complicat per canvis en el sistema i excuses no justificables».

El PSC manifesta que «el et de continuar amb un govern en funcions no justifica la paràlisis del Parlament de Catalunya, de manera que el grup parlamentari PSC-Units per avançar ha decidit iniciar l'acció de supervisió i control de l'acció del govern i alhora impuls a les iniciatives parlamentàries que considerem importants».

Les dues propostes de resolució presentades formen part, subratllen, «de les prioritats del PSC a la Catalunya Central des de fa molts anys».