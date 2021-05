Avinyó culmina les obres per fer visitable la torre dels Soldats

La torre dels Soldats d'Avinyó, una de les icones del municipi bagenc, ja llueix amb tot el seu esplendor. La Diputació de Barcelona ha finalitzat les obres de recuperació i adequació del monument, que s'ha convertit en un espai visitable. L'edificació disposa ara d'una estructura metàl·lica interior que culmina amb un mirador paisatgístic a la part més alta de la torre, que havia format part de la xarxa de telegrafia òptica creada el segle XIX. Avui es fa la inauguració oficial dels treballs, coincidint amb la Fira dels Matiners.

Avinyó ha culminat el procés de restauració de la torre dels Soldats, que va començar amb l'excavació arqueològica del fortí i l'espai annex. L'objectiu dels treballs, que es van iniciar a final del 2019 i es van haver d'aturar durant els primers mesos de la pandèmia, ha sigut consolidar i posar en valor el monument i, alhora, facilitar-ne la visita amb la museïtzació de l'espai. Per aquest motiu, disposa de diversos plafons explicatius sobre l'origen de la torre, el seu procés de recuperació i el funcionament de la telegrafia òptica.

En aquesta darrera fase de les obres, s'ha restaurat una part dels murs que envoltaven la torre i s'han completat amb una construcció d'acer on s'han marcat les espitlleres. Quant a la torre en si, també se n'han refet els merlets i s'ha instal·lat una estructura metàl·lica a l'interior amb unes passarel·les situades a diferents nivells que s'uneixen verticalment a través d'una escala de cargol, de manera que es recupera el nivell dels paviments originals.

El recorregut permet accedir a totes les obertures i espitlleres i als punts on se situaven les ulleres de llarga vista, des d'on es llegien els senyals de les torres veïnes. La visita es completa amb un mirador paisatgístic situat al nivell del terrat, que permet contemplar l'entorn que envolta la torre i des d'on es pot interpretar la funcionalitat del telègraf, amb vistes als turons d'Artés i Sant Feliu, amb els quals es connectava l'aparell. Aquests treballs completen les obres de consolidació d'urgència que va fer la mateixa Diputació de Barcelona per garantir l'estabilitat i pervivència de la torre, entre el 2013 i el 2014.

La torre dels Soldats és una edificació construïda la primavera del 1852 i que formava part de la xarxa de telegrafia òptica establerta per l'exèrcit liberal durant la segona guerra Carlina per facilitar les comunicacions i allotjar una petita guarnició per a la defensa del territori. La torre formava part de la línia de Manresa a Girona per Vic i es comunicava visualment amb les estacions veïnes situades a Artés i Sant Feliu Sasserra.

L'edificació es troba situada a l'extrem meridional del pla de l'Oliva, a uns dos quilòmetres al nord-est del poble. Des del nucli d'Avinyó, s'hi pot anar a peu seguint el camí senyalitzat que comença a la carretera de Prats i baixa cap al pont Vell, a través del qual creua la riera de Relat. Després de pujar cap el balç de la Creu, el camí travessa la finca del pla dels Pins Bons i s'enfila fins al cim, on se situa la torre dels Soldats.