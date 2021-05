La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Fonollosa l’avantprojecte de reforma del recinte de la piscina municipal de Canet de Fals. En aquest treball es proposa fer una sèrie d’actuacions, per fases, que reordenen tot el recinte i milloren els espais, per acabar consolidant una zona esportiva oberta a la ciutadania, que acollirà activitats per a totes les franges d’edat i durant tot l’any.

En aquest gran espai, ocupat per una pineda, l’Ajuntament disposa d’una piscina d’estiu, una pista de vòlei platja, una pista de terra polivalent i una pista de tennis. Tant l’edifici del bar de la piscina com la pista de tennis es troben en molt mal estat, i la pista de terra no té ni les dimensions ni la geometria adequades. L’objectiu del consistori és millorar el conjunt del recinte, construint-hi un edifici nou per al bar i un altre destinat a casal d’estiu, i guanyant superfície de gespa.

Segons l’avantprojecte, s’adequa una nova plaça pergolada d’accés a l’espai que ara ocupa la pista de terra i que articularà els nous edificis del casal, el bar, l’accés a la piscina i un espai de jocs infantils. Així s’aconsegueix guanyar més espai de gespa a la piscina, habilitar una pista polivalent a la pineda –fruit de la rehabilitació de la pista de tennis actual–, generar nous accessos des dels carrers de l’entorn i reservar un espai d’esplanada per a activitats diverses o disposar d’aparcament extra a l’estiu.

Totes les actuacions es plantegen amb edificacions lleugeres, amb una construcció de baix impacte i una especial atenció a l’estalvi energètic i a la reducció de la petjada ecològica. La reordenació del recinte es pot fer en fases adaptades a les condicions del municipi per facilitar que sigui una transformació sostenible i una realitat en un futur proper.