Els veïns i veïnes del barri del Burés de Castellbell i el Vilar van respondre amb entusiasme a la iniciativa per engalanar el barri amb més de 150 jardineres i 540 plantes. L’Ajuntament i l’Associació de Fills i Amics del Burés van programar, aquest diumenge passat al matí, la proposta «El Burés es planta», que va tenir un gran resposta ciutadana.

Totes les persones que ho van desitjar van poder recollir una jardinera per als balcons dels seus habitatges i si no van poder assistir a l’acte organitzat encara es poden posar en contacte amb els organitzadors per tal de poder-les aconseguir. En paral·lel, l’Ajuntament també ha guarnit els edificis municipals perquè tot el nucli llueixi per a l’ocasió.

La iniciativa «El Burés es planta» va convertir tot aquest nucli en una gran jardinera en què les cases amb balcó lluïen de manera especial per a l’ocasió. La intenció és fer arribar aquesta proposta a la resta de nuclis del municipi a mesura que els veïns i veïnes ho demanin i sigui possible.