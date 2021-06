Prop de 10.000 flors que pengen d’un núvol d’estalactites i 650 nius d’ocell de mides diverses han transformat el passeig 1 d’Octubre de Sallent en un autèntic jardí de colors a base de material reciclat. És el resultat de les Enramades d’enguany, que des d’aquest dijous i fins dilluns converteixen un tram d’aquest passeig i l’entorn del parc Pere Sallés en l’epicentre de la festa, i on es concentra l’esforç de mesos de treball dels enramadors com a únic espai engalanat a l’aire lliure a banda dels balcons i façanes que els sallentins han guarnit a nivell particular. La inauguració l’han fet aquest dijous al migdia els alumnes del Consell d’Infants de la vila, amb presència de l’alcalde, Oriol Ribalta, de la resta d’entitats locals, i de nombrosos veïns que hi han volgut ser presents.

I és que enguany, s’ha optat per celebrar unes Enramades «diferents i adaptades» a l’actual situació de pandèmia «però que han donat un bon resultat», apuntava l’alcalde durant la inauguració tot destacant «el treball col·lectiu» dels enramadors, que aquesta vegada es visualitza «en un espai emblemàtic com aquest» però únic. De la quinzena de carrers i places que s’enramen habitualment, s’ha passat a una sola proposta, monotemàtica, que igualment és fruit del treball col·lectiu «i que ens ha servit per pujar la moral», després que l’any passat la festa ni tan sols es va poder celebrar més enllà del guarniment particular de finestres i balcons, afegia la presidenta de l’Associació d’Amics de les Enramades de Sallent, Mari Calvo.

La concentració de les Enramades en un sol carrer ha escurçat la inauguració a poc més de mitja hora perquè aquesta vegada no hi ha hagut el tradicional recorregut per tots els trams engalanats. Tot plegat s’ha aprofitat per donar protagonisme als nens i nenes de totes les escoles de Sallent i Cabrianes, que enguany han participat més que mai a les Enramades com a autors dels centenars de nius d’ocell que pengen dels arbres del parc. A la tallada de cinta del Consell d’Infants, s’hi ha afegit el tradicional Toc d’Enramada que ha ballat l’Esbart Vila de Sallent al so de la xaranga que els acompanyava.

Un treball a distància

Nius d’ocell, flors, ornaments en forma de planta, imatges retrospectives de carrers engalanats d’altres edicions, i un espai reservat per a les figures els Embotits, conformen les Enramades d’enguany, que no responen a cap temàtica concreta i es mostren «com un esclat de formes i colors» integrats en un entorn que ja és per si mateix natural, apuntava Calvo.

Tot plegat és el resultat d’una feina que enguany la pandèmia ha obligat a fer a distància i cadascú des de casa. «És la primera enramada que fem per WhatsApp», ironitzava Calvo, «perquè hem comprat per WhatsApp i ens hem organitzat per WhatsApp», i fins i tot els preparatius s’han hagut de coordinar en base a petits grups de treball per evitar aglomeracions. Tampoc no se n’esperen en les visites, tenint en compte que «és un espai prou ampli» i que les Enramades hi seran exposades fins dilluns al migdia, apuntava l’alcalde, per bé que si calgués es limitaria l’aforament. Fora d’aquest àmbit, Ribalta també destacava la bona resposta que diu que ha tingut l’engalanament de finestres i balcons, fins al punt que hi ha veïns que fins i tot s’han organitzat per blocs, edificis o barris.

Les Enramades es completaran amb un programa paral·lel d’activitats fins dilluns en diverses places del poble, sobretot a base de concerts d’orquestra, sardanes, espectacles, jocs, tallers, i el tradicional ball de gegants i nans de diumenge o les Balladetes de dilluns (enguany en horari lectiu dins de casa escola).