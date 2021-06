L’Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat el projecte d’urbanització d’un tram de l’Avinguda Girona, concretament del voral oest, entre l’escola Paidos i la rotonda d'accés al municipi, just al davant de la nova residència i escola d’Ampans, que en els pròxims mesos entrarà en funcionament. Amb aquests treballs d'urbanització es fa un pas endavant per tal que l'avinguda Girona tingui una nova imatge, com a porta d’entrada al nucli del municipi.

Les obres que s’hi realitzaran consistiran en la construcció d'una vorera ampla que permetrà als vianants accedir a l'equipament amb seguretat i que facilitarà l'accés a peu fins al cementiri. Les obres també inclouran els treballs preparatoris d'un futur carril per a bicicletes que posteriorment es podrà enllaçar amb una futura ampliació del carril bici municipal.

La urbanització incorpora enllumenat públic, una filera d'arbrat i el reasfaltament dels dos sentits de circulació. En aquest tram també es crearan noves places d'estacionament en línia i una nova parada d'autobús. Les obres permetran dotar a la zona de les instal·lacions d'aigua, electricitat, gas, telecomunicacions i sanejament.

Aquest dilluns s’han licitat les obres d’urbanització per un import de 440.061 euros i és previst que els treballs s'executin en quatre mesos.