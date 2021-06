L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ja té a punt el projecte de consolidació de les restes arqueològiques de l’antic castell, i que han de permetre conservar i protegir el que queda de l’estructura de manera que, si cal, pugui esdevenir un espai museïtzat i visitable integrat en el conjunt monumental que s’està acabant de rehabilitar. A banda d’aquestes restes, l’entorn de Castellet inclou l’ermita i la torre medievals, i la masoveria.

El projecte, que ha dirigit el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació, preveu una inversió de 157.000 euros en l’àmbit de les excavacions realitzades en diverses fases des del 2018, que van des de la façana nord de l’ermita fins al final del turó. Com ja ha anat explicant aquest diari, a la zona excavada han aparegut un conjunt de dependències del castell medieval i l’extrem est s’ha pogut documentar la torre original del castell, que tenia una planta de forma trapezoïdal per adaptar-se als cingles que voregen el lloc triat per bastir-la, i que es pot datar als segles IX o X.

Adossada a la torre les excavacions han permès descobrir una gran sala rectangular amb arcs i quatre estances, on encara s’hi conserva part del paviment original de manera fragmentària. Algunes estructures estan en situació d’inestabilitat, de manera que es recomana una intervenció amb urgència per garantir-ne el manteniment i la conservació. Això inclou prendre mesures per evitar que les restes descobertes es malmetin com a conseqüència dels fenòmens meteorològics o del vandalisme.

El conjunt monumental de Castellet, documentat al 1001 i catalogat com a Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) està format per l'ermita, la casa de l'ermità, la torre quadrada meridional i les restes de l'antic castell que coronen el cim d'un turó de forma allargada, que es troba sobre la població de Sant Vicenç, a l'altra banda de la carretera i a la riba dreta del riu Llobregat. Les actuacions de rehabilitació que fa temps que s’estan executant des de l’Ajuntament en aquestes edificacions i que s’han de completar a final d’any, permetran fer visitable tot aquest conjunt, si bé encara no està definit exactament quan s’obrirà al públic.

Pel que fa a la recerca arqueològica, entre el desembre del 2018 i el març del 2019 es va intervenir a la part nord on se situava l’antic castell. Aquests treballs estaven recollits a la Fase 4 del Pla Director del Conjunt monumental de Castellet, document dirigit pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona al 2016, del qual ja s’han portat a terme les fases anteriors.