Súria ha recuperat enguany les actuacions presencials d’entitats de la vila durant la Nit de Sant Joan, després del parèntesi de l’any passat a causa de la pandèmia.

La celebració va tenir lloc aquest dimecres a la nit al costat de la Casa de la Vila després de l’arribada de la Flama del Canigó, que va tornar a ser portada a Súria des de Manresa per esportistes de la vila, infants i adults. La Flama del Canigó hi va arribar pels volts de les 8 del vespre. Després de l’encesa del peveter van tenir lloc la lectura del manifest a càrrec de l’alcalde Albert Coberó, l’encesa de la foguera i les actuacions del Geganters del Gorg de l’Olla, els Capgrossos de la Nit de Sant Joan, el Tro Gros i la Societat Coral La Llanterna.

En el manifest d’enguany, l'alcalde va remarcar que la Flama del Canigó "és el vincle d’unió" de tots els territoris de parla catalana per damunt de fronteres, a més de simbolitzar el record del passat i de ser eix vertebrador del futur per tal de reivindicar "el que som i el que volem". L’acte va ser presentat per la regidora de Festes, Alba Santamaria, que va agrair la participació presencial de les entitats en la Nit de Sant Joan d’enguany, i va tenir la participació d’altres membres de la corporació municipal.

L’organització de la Nit de Sant Joan d’enguany ha anat a càrrec de l’àrea de Festes de l’Ajuntament i del Tro Gros. Abans d’arribar a Súria, el grup d’esportistes de la vila va portar la Flama del Canigó a Sant Joan de Vilatorrada, Sant Martí de Torroella, Callús i les instal·lacions de l’empresa surienca Cerveses La Pirata al polígon La Pobla Nord.