L’Ajuntament de Navàs posarà l’antiga Casa del Mestre del Mujal a disposició de joves del poble que hi vulguin anar a viure i es disposin a realitzar treballs de reparació i manteniment periòdics a canvi d’un preu mínim de lloguer. Es tracta del primer projecte de masoveria urbana i de titularitat municipal que impulsa el consistori, i si funciona podria servir de precedent per a altres propostes similars més endavant, amb l’objectiu de facilitar l’oferta de lloguer a través de la nova Oficina Local de l’Habitatge que està en procés d’obertura.

L’Ajuntament ja treballa en la proposta, que voldria posar en marxa passat l’estiu. Partint d’un estudi de viabilitat elaborat per la Diputació, ara s’estan ultimant les bases del concurs abans d’obrir les sol·licituds, a què només podran optar persones de fins a 35 anys. De fet, es tracta d’un projecte pilot que d’entrada s’ha fet pensant una unitat de convivència formada «per 3 o 4 persones», que no necessàriament han de tenir vincles familiars, apunta la regidora d’Habitatge, Marina Potrony. Han de ser residents a Navàs i com a mínim un dels sol·licitants hi ha d’estar empadronat almenys des de fa un any, s’han d’inscriure a la borsa de sol·licitud d’habitatge públic i no en poden tenir cap de propietat.

Un cop fetes les sol·licituds, se seleccionaran els nous inquilins d’entre totes les rebudes, i es formalitzarà l’acord, que en principi serà per a set anys i amb un lloguer aproximat de 200 euros mensuals, si bé l’Ajuntament encara ha d’acabar de concretar els detalls que configuraran la relació contractual i els barems de qualificació que s’hauran de tenir en compte de cara a l’adjudicació.

Es tracta d’un edifici en desús però que l’Ajuntament ha anat mantenint i conservant, i ja disposa de cèdula d’habitabilitat, de manera que no s’hi preveuen intervencions importants, diu Potrony. Les taques a realitzar «no requeriran de grans coneixements», assegura, més enllà d’unes mínimes aptituds per exemple a nivell de paleteria, pintura, fusteria, o jardineria per treballs a l’exterior. La Casa del Mestre del Mujal havia servit de residència del mestre que vivia en aquest nucli fa anys mentre havia funcionat l’escola. És un edifici unifamiliar aïllat que inclou l’antiga escola on ara hi té la seu l’Associació de Veïns del Mujal, i a la planta de dalt hi ha l’habitatge que es vol destinar a la masoveria. Té una superfície de 59 m2 útils amb tres habitacions, i una terrassa exterior de 17 m2 més.

L’Oficina d’Habitatge avança

A banda del projecte de la masoveria urbana, fa uns mesos que l’Ajuntament de Navàs treballa en l’obertura d’una Oficina Local d’Habitatge com a punt d’informació i creació d’una borsa de mediació entre propietaris i llogaters que permeti ampliar l’oferta de lloguer a preus assequibles. Es preveu que estigui en ple funcionament de cara a la tardor.

Amb aquesta oficina es vol fer front a aquesta manca d’oferta detectada en un estudi recent del Pla d’actuació Municipal, i que afecta especialment el col·lectiu jove. Una situació que, segons Potrony, contribueix a la marxa de joves a altres municipis on els és més fàcil trobar habitatges de lloguer més assequibles.