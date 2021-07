Els contagiats per brots de viatges de final de curs han passat en un dia de 353 a 587, segons va informar la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas. Els casos de Menorca s’han tornat a doblar en 24 hores, com ja va passar de dilluns a dimarts. De fet, el menorquí ja és el brot més nombrós, ha passat de 153 a 311 casos. Quant al de Mallorca, l’evolució és de 166 contagiats a 238 ahir. En el de Tenerife hi ha hagut una petita puja, de 34 a 38. Quant als contactes, n’hi ha 542 pel brot de Mallorca; 2.831 pel de Menorca i 317 pel de Tenerife. S’han fet més de 12.000 trucades des de dissabte, quatre vegades més que les últimes setmanes. Només dimarts se’n van fer 5.860 i es van programar 2.160 PCR.

El primer brot està relacionat amb els viatges a Mallorca entre l’11 i el 20 de juny. En total s’han identificat 238 casos positius, 117 dels quals corresponen a la regió sanitària Catalunya Central. Pel que fa als contactes estrets, n’hi ha de 542, dels quals 220 a a la Catalunya Central. Sobre els brots als viatges a Menorca, hi ha 311 joves diagnosticats de covid des de l’11 de juny. A més, s’han confirmat 2.831 contactes estrets. Sobre el brot relacionat amb viatges a Tenerife hi ha 38 casos positius i 317 contactes estrets. Ahir es van fer 5.860 primeres trucades a nous contactes detectats (en què es recomana l’aïllament, es programa la prova de detecció del coronavirus i, si cal, es gestiona la baixa laboral). En total, se n’han fet 12.164 comptant les primeres trucades i les de seguiment. També s’han programat 2.160 proves.

D’altra banda, el jutjat d’instrucció 6 de Palma va registrar dimarts 100 de les 200 peticions anunciades d’habeas corpus d’estudiants confinats a l’hotel Bellver que volien sortir lliurement. La jutgessa va dictar ahir una interlocutòria de no admissió a tràmit, en entendre que no hi ha base per tramitar-los. Des del cap de setmana se n’han presentat 103, però s’han rebutjat tots. En paral·lel, el jutjat contenciós 3 de Palma ha demanat més informació al Govern de les Illes per ratificar o no la resolució de Salut sobre el confinament.