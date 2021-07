Desenes de persones feien cua des de les nou d'aquest matí davant del Centre d’Atenció Primària (CAP) Goretti Badia de Súria, on aquest dijous s'ha convocat la primera jornada de vacunació exprés anti-covid que es fa al Bages i que a més arriba just l'endemà que el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, anunciés que s’obria la vacunació als joves a partir de 16 anys. Una situació que ahir va col·lapsar la web del Departament per reservar hora ja que va rebre milers de peticions immediatament, però pocs van tenir èxit. A la Catalunya Central no hi va haver hores durant tot el dia per al nou grup de 16 a 29 anys. Ni a Manresa, ni a Berga, ni a Igualada.

Precisament, en les primeres hores d'aquesta vacunació exprés a Súria destacava la presència de força persones d'aquesta franja d'edat que des d'ahir ja està autoritzada a rebre el vaccí.

Cal recordar que aquestes jornades es fan sense la necessitat de disposar de cita prèvia i s’adrecen a les persones que pertanyen a les àrees bàsiques on es fa la vacunació (en aquest cas la de Súria) que no han rebut cap dosi de la vacuna i no han passat la Covid en els últims 6 mesos. Per poder rebre la vacuna només cal presentar-se al lloc de vacunació i identificar-se amb la targeta sanitària o un document acreditatiu.

La vacunació d'avui a Súria es fa ininterrompudament fins a les 7 de la tarda.

Salut ja ha programat a Bages altres maratons de vacunació com aquesta per als propers dies a diversos municipis: a Cardona (6 de juliol a la plaça de la Fira); Navarcles (6 de juliol al pavelló); Manresa (6, 7 i 8 de juliol en diferents espais); Sant Vicenç (6 de juliol a Can Soler); Sant Joan (7 de juliol, pendent de confirmar espai); Sallent (7 de juliol a la Fàbrica Vella); Sant Fruitós (7 de juliol a la Sala Polivalent Nexe); Santpedor (7 de juliol a Cal Llovet); Navàs (8 de juliol al Club d’avis); Balsareny (8 de juliol al local del Sindicat); i a Artés (13 de juliol a la sala 2 de Gener).

Al Berguedà, se’n farà a Berga el 7 de juliol a l’hotel d’entitats. En el cas de l’Anoia, s’han programat maratons de vacunació a Calaf (6 de juliol al poliesportiu); i a Piera (la setmana del 12 de juliol al teatre).

La previsió és administrar en aquestes maratons prop de 5.000 vacunes que se sumaran a la campanya oberta als punts de vacunació poblacionals que hi ha oberts a la Regió Sanitària de la Catalunya Central.