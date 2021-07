L'Ajuntament de Sant Vicenç atorgarà aquest dissabte, en el marc de la festa major, una Medalla de Sant Vicenç especial. No serà nominal, sinó col·lectiva, com ja ho va ser la de l'any passat. Serà per a metges i metgesses, infermers i infermeres, personal tècnic auxiliar d’infermeria, personal del SEM, administratius i administratives sanitàries, personal del SAD, gerocultors i gerocultores, personal d’atenció indirecta, treballadors i treballadores socials sanitàries, llevadores i farmacèutiques que exerceixen a la població i que han treballat i treballen des de primera línia per combatre la pandèmia.

L’Ajuntament vol retre un homenatge especial a tots aquests col·lectius, atorgant-los la Medalla 2021, un reconeixement municipal creat per posar en valor mèrits extraordinaris en persones que hagin prestat servei al poble.

Per segon any, es tracta d’una edició extraordinària, a causa de la pandèmia: l’any passat es van homenatjar els voluntaris i enguany, els professionals sanitaris i assistencials que han estat lluitant contra la Covid des de primera línia i des del primer moment.

L’entrega de la Medalla serà aquest proper dissabte, en el marc de la Festa Major, a les 12 del migdia, a l’Auditori M. Carme Grauvilardell. Durant l’acte, recolliran els diplomes professionals que exerceixen a Sant Vicenç de Castellet en representació de cada un dels col·lectius homenatjats. Prèviament, el divendres, el ple de l’Ajuntament aprovarà aquesta distinció.

La Medalla 2021 quedarà exposada a la Biblioteca Salvador Vives Casajuana com a homenatge a tots els col·lectius sanitaris i assistencials.