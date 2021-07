Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) està realitzant les obres de rehabilitació dels viaductes de Bellver i Nenús, de la línia Llobregat-Anoia, situats al terme municipal de Callús. Aquesta actuació forma part de les obres de conservació i millora que la companyia realitza en les seves infraestructures per tal de garantir el servei, en aquest cas en el transport de les sals procedents de les mines de Súria cap al port de Barcelona.

Segons ha detallat Ferrocarrils, aquests viaductes, que salven les rieres del mateix nom, presenten patologies provocades per l’exposició a l’aigua i sals. Per aquest motiu, una de les actuacions que es duu a terme consisteix en la impermeabilització de les juntes i la millora del drenatge del tauler. També se substituiran les baranes existents per unes de noves més segures i durables. En tots dos casos es tracta de viaductes amb plataforma de via única i taulers de bigues, en secció T en el cas de Bellver i doble T en el cas de Nenús.

Obres al viaducte de Nenús.

Els treballs del viaducte de Bellver, amb un pressupost de 279.171,70 euros, ja han finalitzat. I els del pont de Nenús, de 430.449,10 euros, acabaran en un mes.

Els estreps, piles i arcs dels viaductes de Bellver i Nenús daten dels anys 20 del segle passat, quan es va posar en servei la línia que uneix Manresa i Súria. Una línia que en els seus 14 km de traçat té un total de dos túnels i dotze ponts i viaductes. El pont Bellver té 68 metres de longitud i 16 metres d’alçada màxima. Té tres arcs d’aproximació, dos al costat Manresa i un al costat Súria. Aquest pont va tenir la seva primera gran rehabilitació l just acabada la guerra civil i posteriorment es va substituir el tram metàl·lic per tres taulers de bigues de formigó.

El pont de cal Nenús té 121 metres de longitud i una alçada màxima de 30 metres. Consta de quatre arcs d’aproximació, un al costat Manresa i tres al costat Súria. Als anys 40 va ser àmpliament reconstruït i també posteriorment es van canviar els dos trams metàl·lics per cinc taulers de bigues de formigó.