Vox ha presentat una denúncia a la Fiscalia de Barcelona contra el grup Acció per la Independència per un atac a la cripta del Terç de Requetès de Nostra Senyora de Montserrat. Aquest grup va anunciar aquest «sabotatge» diumenge passat a través del seu compte a Twitter, on va penjar un vídeo on es veu la crema de diversos símbols, entre els quals una bandera preconstitucional. El partit d’ultradreta hi veu delictes contra els sentiments religiosos, d’odi, de danys al patrimoni públic i d’ultratge a la bandera. El Terç de Requetès va ser una unitat militar carlista de xoc que va lluitar al bàndol franquista.