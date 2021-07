Les obres de construcció de la nova rotonda de l’entrada sud de la vila, a l’altura de l’accés a l’empresa ICL, provocaran noves afectacions de trànsit entre avui i divendres, entre les 8.00 i les 20.00 h. La circulació de vehicles romandrà tallada per un dels carrils i hi caldrà donar pas alternatiu.

Les obres previstes per a aquests dies es faran a la calçada i els treballs que es portaran a terme en la zona arbrada no tindran una afectació directa sobre la calçada, però caldrà delimitar la zona més propera per motius de seguretat.

No s’hi preveuen talls en el subministrament de serveis. Els treballs, impulsats per l’empresa ICL, han de servir per ordenar el trànsit d’entrada i sortida al poble pel sud i també els accessos a les instal·lacions mineres.