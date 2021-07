Sant Fruitós ha començat aquesta setmana els treballs de retirada de la gespa artificial del camp de futbol 11 del camp de futbol municipal, per tal de poder instal·lar la nova gespa durant les pròximes setmanes. Aquesta renovació era necessària a causa del desgast que presentava per l'ús continuat en aquest terreny de joc.

La gespa que s'ha procedit a retirar es reubicarà a la pista exterior de les instal·lacions, un espai que s'adequarà per tal que els clubs esportius en puguin fer ús com a zona d'entrenament o escalfament i com a espai d'ús lliure per a tots els veïns i veïnes. A banda, també es reaprofitarà el material per arranjar els talussos de la instal·lació.

Paral·lelament a aquesta renovació, es realitzaran altres millores en aquest equipament com la substitució de les dues porteries de futbol 11 i de les 4 que hi ha de futbol 7 i també s'elevaran els canons de reg.

Les obres, que s'han adjudicat a l'empresa Fieldturf Poligras SA, tenen una durada prevista de set setmanes tot i que es prioritzarà finalitzar els treballs del canvi de gespa i adequació del camp per tal que els equips puguin reprendre els entrenaments a finals d’agost.

La mateixa empresa també en durà a terme les tasques de manteniment durant els pròxims 5 anys.