El Grup Independent de Súria (GIIS), que fins a mitjan mes passat formava part de l’equip de govern amb el PSC a l’Ajuntament, ha fet públic que aquesta setmana, en el transcurs d’una reunió del partit, el fins ara Coordinador General Pere Requena (que va ser cap de llista de la formació a les últimes eleccions municipals), va presentar la seva dimissió de tots els seus càrrecs i funcions dins el partit. Renuncia que ha estat acceptada.

Segons el comunicat del GIIS, es va acordar que la resta del membres de la Comissió Executiva, tal i com preveuen els estatuts, assumiran de forma col·legiada les funcions de Coordinador General i prepararan la convocatòria d’una assemblea extraordinària en la que es procedirà «a la elecció i nomenament de càrrecs que correspongui».

La formació independent ha concretat que, després d’aquesta dimissió, l’estructura del partit queda formada per Natalia Flores a la presidència i Miquel Soliva a la vicepresidència, amb una comissió executiva amb Alba Santamaria, responsable àrea de la secretaria; Sandra Martín (àrea econòmica); Jordi Serra (àrea d’Organització) i Tanit Soliva (àrea d’imatge i comunicació). El comunicat conclou afirmant que «la principal finalitat del nostre partit polític és el contribuir activament i democràticament a la determinació de les polítiques que poden afectar a la localitat de Súria i a les persones que hi resideixen».

Aquesta renúncia de Pere Requena arriba tot just dues setmanes després que el PSC (4 regidors), que té l’alcaldia en la persona d’Albert Coberó, fes públic el trencament de l’acord subscrit a principi de mandat amb el GIIS (3 regidors) que ha deixat els socialistes en minoria.

El PSC va argumentar (el 14 de juliol passat) que el trencament es produïa «després que diverses vegades al llarg de la legislatura hi hagi hagut disfuncions internes i discrepàncies en la gestió dels diferents regidors. Fins al punt que l’alcalde, Albert Coberó, i els tres regidors socialistes han perdut la confiança en els seus ex-socis de govern».

Tot i admetre que les diferències ja venien de lluny, hi afegien que el trencament definitiu arribava «després de noves discrepàncies els últims dies i que han tingut com a conseqüència una inestabilitat interna impossible de gestionar».

Per contra, el fins ara cap de files del GIIS, Pere Requena, afirmava un dia després que no entenia aquesta decisió, assegurava que era fruit d’una decisió «unilateral» i que no s’esperaven per part dels socialistes. «Els primers sorpresos hem estat nosaltres», apuntava el 15 de juliol passat Requena en declaracions a Regió7, que tot i admetre que hi havia hagut discrepàncies entre les dues formacions deia que «no sabem a què respon» la negativa del PSC a mantenir el pacte.