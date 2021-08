Molt viu i present. Així és com es manté el record del bisbe Pere Casaldàliga, fill de Balsareny, un any després de la seva mort, el 8 d’agost del 2020. Aquest darrer any s’han anat multiplicant els actes de record a la seva figura –tant a Catalunya com a l’Amèrica Llatina–, ha nascut una fundació per preservar el seu llegat, han aflorat nombrosos llibres i han ressonat amb força els seus poemes en defensa d’unes causes i uns valors encara avui molt vigents. Coincidint amb el primer aniversari de la seva mort, el castell de Balsareny serà demà al vespre l’escenari d’un acte de record, per al qual ja no hi ha places per assistir-hi.

Un any després del seu traspàs, als 92 anys, la memòria de Pere Casaldàliga, que va dedicar la vida a la defensa dels febles i de les comunitats indígenes del Brasil, on va estar estretament lligat durant 52 anys, «està molt present». Així ho expressa Fina Farrés, de l’Associació Araguaia amb el bisbe Casaldàliga, que explica que «aquest any hem fet memòria de tot el que el Pere ens ha aportat» i afegeix que «no tens la sensació que s’ha mort perquè és molt viu i el que ens ha deixat és de per vida».

Farrés considera que la preservació de la memòria i el llegat de Casaldàliga, que va desenvolupar la seva lluita per ajudar els pobres a São Félix do Araguaia, on reposa al cementiri indígena de la localitat, «està garantida». Una mostra d’això són les publicacions que han anat sorgint aquest darrer any. «Estan sortint molts llibres de persones que tenen ganes d’escriure sobre la seva figura i les vivències compartides amb el bisbe i és un moment maco perquè després d’una malaltia tan llarga s’ha destapat l’expressió de la gent», apunta Farrés.

En la preservació de la seva memòria hi té un paper cabdal la Fundació Pere Casaldàliga, que han impulsat l’Associació Araguaia i la família del bisbe Pere. La presidenta de l’entitat i neboda del bisbe, Glòria Casaldàliga, explica que l’objectiu «és vetllar perquè el llegat del Pere continuï present entre la societat, sobretot a Catalunya i a Europa, perquè al Brasil, per sort, hi ha diferents organitzacions que ho estan fent».

Per això, la fundació vol promoure la divulgació dels seus valors, «que són molt vius», a través de materials educatius i de sensibilització a les escoles, com ja ha fet la de Balsareny aquest curs passat. De fet, Casaldàliga explica que «ens agradaria que Balsareny fos el lloc de referència físic del Pere a Catalunya i Europa». En aquesta línia, el municipi treballa en la creació de la ruta Les petjades del bisbe Pere, que vol recordar les seves principals causes en diferents indrets del poble bagenc i la biblioteca del municipi també treballa «per digitalitzar tota la seva obra perquè estigui oberta a tothom de manera gratuïta». En l’àmbit personal, la neboda del bisbe diu que durant aquest darrer any «l’hem tingut més present que mai, estem descobrint coses noves d’ell i veiem com és d’apreciat i estimat, tant aquí com a l’Amèrica Llatina».

Una estima de la qual també és molt conscient el periodista i biògraf de Casaldàliga, Francesc Escribano, autor del llibre Descalç sobre la terra vermella, que assegura que «és bonic veure com el món de Casaldàliga encara vol dir moltes coses i la gent el recorda i l’estima». Fent memòria de la seva relació amb el bisbe dels pobres assegura que «és una persona que tots els que l’hem conegut l’hem estimat, i aquesta estimació i reconeixement impliquen una responsabilitat amb les causes que ell defensava». Per això, pensa que «aquest és el seu llegat, d’una banda les seves causes i, de l’altra, no oblidar mai que tenir causes per lluitar dona sentit a la vida».

Durant el darrer any, tant a Catalunya com al Brasil, l’indret que va esdevenir la seva segona casa i on va afrontar la recta final de la vida al costat del riu Araguaia, han acollit diversos actes d’homenatge al bisbe, com el que es va fer recentment a la plaça del Rei de Barcelona.

També ha tingut «molt present el seu llegat i les seves causes» la parròquia de Balsareny, segons explica mossèn Antoni Bonet, rector del poble. S’ha posat una placa a l’entrada de l’església i el seu nom a la sala gran de la Llar Parroquial, que acull una exposició de la seva vida. També el recordaran a la missa d’aquest diumenge al migdia.

També demà, coincidint amb el primer aniversari de la seva Pasqua, la Fundació Pere Casaldàliga, el Cercle Cultural de Balsareny i la Plataforma Balsareny Educa han organitzat l’acte de record Pere Casaldàliga, una llum per l’esperança amb la celebració de l’eucaristia, sopar a la fresca, recital de poemes i concert. Pretén ser un acte, segons Glòria Casaldàliga, «on la presència del Pere ens acompanyi, i sobretot que hi siguin presents les seves causes», que, com deia, eren la seva vida.