Si res no ho impedeix, el corre de bou tornarà aquest setembre a Cardona, juntament amb els tradicionals Balls de l’Àliga i de Bastons, els concerts, i altres activitats que es puguin adaptar a les mesures sanitàries que imposi el context sanitari del moment. Aquest és el planejament amb què treballen l’Ajuntament i les comissions organitzadores de la festa Major, que se celebrarà del 10 al 14 de setembre, i que es disposen a recuperar enguany una proposta que s’acosti el màxim possible a la celebració habitual, després del parèntesi de l’any passat en què la pandèmia ja va deixar el poble sense la seva cita festiva més emblemàtica.

El programa s’ha d’acabar de tancar i no es detallarà fins a final d’agost, entre altres coses a l’espera de veure com evoluciona la pandèmia. Tanmateix, hi ha la voluntat màxima de tirar endavant tot allò que sigui possible, i aquesta mateixa setmana ja s’ha començat a habilitar l’espai de davant l’Ajuntament on s’instal·larà la tradicional plaça de bous on se celebraran les diverses sessions del corre de bou i altres actes propis de la festa.

Segons ha informat l’ajuntament, a dia d’avui les previsions són que es puguin celebrar els actes principals i més emblemàtics de la festa i que, a banda del corre de bou, també inclou el Balls de l’Àliga i el Ball de bastons, així com tallers, activitats infantils i concerts per al jovent, si bé estaran condicionats a les mesures que s’imposin, entre altres coses, amb la previsió que tots els actes hagin de finalitzar abans de 2/4 d’1 de la nit.

Per altra banda, també es prepara un sistema de reserva prèvia en aquells actes de major assistència, tenint en compte que hi haurà una capacitat limitada i seients preassignats. Al corre de bou, per exemple, hi haurà un control d’accés a la plaça i una limitació de l’aforament a peu de plaça. En alguns casos també es preveu la venda d’entrades amb preus populars que, igual com es farà amb el sistema de reserva prèvia i amb els detalls de la programació final, s’informarà properament a través de la web municipal i també de les xarxes oficials de l’Ajuntament.

L’alcalde de Cardona, Ferran Estruch, aposta «per celebrar la Festa Major malgrat la situació pandèmica i tenint cura de totes les mesures sanitàries, combinant la cultura i el sentiment local de la festa amb la seguretat». L’any passat, degut a la pandèmia, la celebració es va limitar a una programació cultural amb una vintena d’actes tot el setembre, i en aquest sentit, Estruch apunta que «després d’un any i mig molt complicat, i tot sabent que és una aposta provisional, cal tornar lentament a la normalitat».