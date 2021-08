El Consell Comarcal del Bages preveu obrir passat l’estiu l’antic CAT de Sallent com a centre explicatiu i de recepció de visitants del Geoparc de la Catalunya Central. Els treballs per adequar l’espai principal van acabar ara fa tretze mesos i la intenció era tenir-lo ja obert al públic, però les restriccions que s’han anat succeint per la pandèmia, primer, ja van fer que s’optés per esperar. Ara, l’ens comarcal està pendent de l’assignació d’una subvenció de la Generalitat que ja estava compromesa en el seu moment, però que va quedar congelada pel canvi de govern i que espera el vistiplau. Aquesta subvenció és la que ha de permetre cobrir el cost de posar en servei l’espai, la qual cosa es preveu fer cap a la tardor.

La idea de l’ens comarcal és que, inicialment, es posi en servei en caps de setmana i festius, i entre setmana algun dia, lligat a la promoció de cara a les escoles. Una de les ofertes que s’està estudiant i treballant, en col.laboració amb ICL, és que es pogués lligar amb la possibilitat de pujar també al runam salí del Cogulló, ja que hi està situat a tocar. En paral·lel, el Consell està estudiant com s’acaba de dinamitzar la part de l’antic edifici del CAT que no està habilitat com a part expositiva.

La necessitat de disposar d’un centre específic del Geoparc va ser una de les recomanacions que la Unesco va fer durant l’últim procés de revalidació d’aquest segell que té atorgat, de cara a la propera, que es preveu per a aquest any (vegeu desglossat).

El projecte de remodelació de l’equipament que farà les funcions de centre explicatiu i de recepció va incidir tant en l’exterior com a l’interior de l’edifici. A l’exterior, es va substituir la imatge del CAT pel logo del Geoparc. També s’han col·locat imatges aprofitant el disseny exterior preexistent i s’ha instal·lat un panell informatiu. A l’interior, s’han construït cinc plafons amb informació del territori del Geoparc i s’ha aprofitat material existent de l’anterior infraestructura expositiva per oferir informació sobre el geoparc i la seva història geològica, sobre els geoparcs mundials que hi ha reconeguts per la Unesco, sobre les roques del Geoparc, i els principals indrets visitables i les experiències que ofereix aquest projecte turístic. També s’ha produït un audiovisual de 5 minuts de durada, que està disponible en 4 idiomes (català, castellà, anglès i francès).

L’adequació d’aquest espai va ser possible gràcies a la signatura d’un conveni entre l’Ajuntament de Sallent, el Consell Comarcal del Bages i el Geoparc de la Catalunya Central per a la cessió de l’equipament per poder fer-hi la museïtzació.

L’ens comarcal considera aquest equipament una peça clau per donar a conèixer i visibilitzar el Geoparc Mundial Unesco de la Catalunya Central, tant per als habitants del Bages com per als visitants de fora de la nostra comarca, i per a la recepció i explicació a grups escolars, com a punt de partida de paquets de visita. Sobretot si es té present que els atractius que conformen aquest geoparc es distribueixen per municipis situats en tres comarques, els majoritaris al Bages, però també al Moianès (les coves del Toll) i al Baix Llobregat Nord (les coves del Salnitre de Collbató). A més, aquest espai es veurà complementat pel centre que Ferrocarrils va obrir l’any passat a l’estació superior del funicular de Sant Joan de Montserrat. Aquest està pensat sobretot per ajudar a connectar amb turistes que estan molt més de pas i que en la seva visita a Montserrat poden descobrir que hi ha el Geoparc, mentre que el centre del CAT Sallent està pensat sobretot per al visitant que ja en té un primer coneixement però que vol trobar més informació i guiatge.

La posada en marxa del centre del Geoparc servirà per donar funcionalitat a un equipament promogut fa una dècada per la Generalitat i que ha estat més temps tancat que no pas actiu. El Centre d’Acollida Turística de Sallent es va inaugurar el 2010 i s’integrava en la xarxa de Punts CAT d’arreu del país, en aquest cas especialitzat en la industrialització i l’obrerisme català.

Un dels fonamentsper a la revàlida del segell Unesco

El centre explicatiu del CAT de Sallent és un dels elements centrals que el Consell del Bages preveu esgrimir com a pilar perquè el Geoparc de la Catalunya Central preservi el segell atorgat per la Unesco. I és que, tal i com ja va informar Regió7 (vegeu edició del 4 d’agost), és previst que aquesta propera tardor tingui lloc l’examen de revalidació d’aquesta distinció. El Geoparc té el reconeixement des del novembre del 2015, però periòdicament la Unesco en fa una revisió i actualització de la llista per constatar-ne l’evolució i que segueixen sent un actiu que reuneix els requisits que el fan mereixedor del distintiu.