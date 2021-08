La regidora de la CUP a Navarcles i membre de l’equip de govern, Ylènia Morros, va presentar diumenge la seva dimissió en el càrrec després d’un incident que va tenir lloc dissabte al vespre, en el marc d’un acte de la festa major local, quan va aturar un monòleg perquè va considerar que era ofensiu. En un moment de l’actuació del monologuista, Morros es va adreçar a l’escenari i li va requerir que no fes bromes sobre diversitat sexual i diversitat de gènere, al considerar que podien ferir a col·lectius minoritaris. Ara Navarcles, l’altra força que integra l’equip de govern tripartit (i que té l’alcaldia) juntament amb Navarcles En Comú, es va desmarcar de l’acció de Morros i va dir que «una regidora de govern no pot censurar un acte prenent una decisió unilateralment».

Durant el monòleg, la regidora va demanar a l’humorista Albert Boira que no ironitzés sobre diversitat sexual i de gènere, fent referència a les bromes sobre pansexualitat que havia fet el monologuista. Després que Boira ho expliqués al públic, Morros va demanar el micròfon per dir que considerava que la regidoria de Feminisme (era el seu càrrec) treballava perquè els col·lectius minoritaris puguin sortir al carrer sense problemes i que aquestes actituds no eren adients. Les seves paraules no van ser ben rebudes pel públic assistent, que va xiular la regidora al considerar que s’estava censurant l’actuació. Morros va dir a Regió7 que es tractava d’un monòleg «basat en l’humor d’abans, de riure de les desgràcies de tothom i faltant el respecte». El moment dels fets es pot veure en aquest vídeo publicat a Instagram.

Conseqüències polítiques

En la carta de dimissió adreçada a l’equip de govern, que va fer pública diumenge al migdia, Morros assegura que la decisió estava presa des de feia setmanes i que «la gran majoria d’iniciatives que he intentat tirar endavant han topat amb un mur, amb el ‘no’ frontal, i amb un despreci personal i polític». Pel que fa al govern municipal, Morros diu que «som un govern anomenat d’esquerres, transformador, però ens limitem a gestionar, a intentar quedar bé i posar pegats» i apunta que Navarcles no té el govern que es mereix i que està «aguantat per un fil» que no pot continuar sostenint.

Ara Navarcles, el partit de l’alcalde Josep Maria Feliu, critica que Morros prengués la decisió de forma unilateral i va defensar l’actuació de l’humorista negant que hi hagués cap atac cap a un col·lectiu minoritari. «La Ylènia no es va equivocar només en el fons, sinó també en les formes», diu el comunicat que afegeix també que és molt greu que una persona «es cregui moralment superior a la resta i que pugui decidir què es pot dir i què no en un acte públic en funció de la seva percepció personal». Sobre les crítiques al govern, la formació assegura que no penja d’un fil i relaciona la implicació de Morros al consistori amb «gesticulacions i política de ‘postureig’».

En el seu comunicat, Navarcles En Comú diu que els va sorprendre la decisió de Morros d’actuar de manera unilateral «ja que el seu acte ens implica i repercuteix a tot l’equip de govern». A més, tot i entendre la seva renúncia com a regidora, En Comú diu «no comprendre i admetre els seus arguments sobre l’organització interna del govern de l’Ajuntament de Navarcles i els suposats entrebancs que diu ha patit».

Per la seva banda, la CUP dona suport a Morros tot i que afirmen que les formes no van ser les correctes i que ho hauria d’haver consensuat. Tant CUP com Ara Endavant i Navarcles en Comú reafirmen la seva aposta per la coalició d’esquerres que actualment governa el municipi.

Per la seva banda, l’humorista Albert Boira va argumentar a aquest diari que considerava que la forma de defensar les idees de la regidora «no eren les correctes» i va voler deixar clar que el que ell va fer és parlar de la seva pròpia condició de pansexual i que el que volia és normalitzar com es viu la pansexualitat en un poble de l’interior de Catalunya. Boira ha estat un dels fundadors del primer concurs de monòlegs LGTBI d’Espanya i té actuacions centrades en aquesta temàtica amb l’objectiu de normalitzar aquestes realitats a través de la comèdia.