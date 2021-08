La Diputació de Barcelona preveu enllestir el pla director del castell de Talamanca abans d’acabar l’any. El document permetrà concretar les fases d’execució de les actuacions que han de permetre ampliar el potencial turístic de l’equipament històric. L’ens provincial pretenia obrir les portes del castell amb les renovacions acabades aquest any, però la pandèmia ha endarrerit els treballs.

«La previsió inicial era poder definir les intervencions necessàries abans, però la covid ens ha estroncat els plans», lamenta l’alcalde de Talamanca, Josep Tarín. El propòsit de la Diputació i l’Ajuntament és consolidar el monument com un espai de difusió històrica i cultural de la comarca. «Adequar les sales del castell per acollir exposicions sobre el parc natural i la cultura vitivinícola del territori és una proposta que està sobre la taula, tot i que, de moment, el pla director encara no està tancat», adverteix Tarín.

No obstant això, posa de manifest que, d’ençà que la Diputació va adquirir l’immoble, s’han dut a terme una sèrie d’actuacions. El primer que es va fer quan el monument va passar en mans de l’organisme provincial va ser una valoració tècnica. «La revisió de l’estat de l’edifici va permetre detectar una plaga de tèrmits, uns insectes que s’alimenten principalment de la fusta, que de seguida es van eliminar», explica l’alcalde.

El batlle també assenyala que, al mateix temps, es van dur a terme dues intervencions més. D’una banda, la protecció amb terra de les tombes antropomòrfiques excavades a la roca, situades a l’entorn del castell, «a l’espera de poder concretar de quina forma s’exposaran al públic». D’altra banda, la destrucció de la piscina situada a la zona de la torre, «per tal de recuperar la morfologia original del terreny», apunta.

Aquestes actuacions pertanyen a la primera inspecció del castell. En aquests moments, la Diputació treballa en el pla director amb l’objectiu de detallar la sèrie de projectes que milloraran les condicions actuals de l’edifici. «El pla director serà com una guia que ens haurà de marcar els objectius per fer del castell de Talamanca un pol turístic de la comarca», manifesta l’alcalde.

Convertir el castell en la porta d’entrada del parc natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l’Obac. Amb aquest objectiu, la Diputació va comprar l’immoble ara fa dos anys i mig a la família barcelonina que n’era propietària per 1.315.000 euros. L’adquisició va incloure el castell, els béns mobles i les finques rústiques que l’envolten, i que conformen un espai catalogat com a Bé Cultural d’Interès Local. Ara, els esforços se centren a fer efectiva la seva museïtzació.