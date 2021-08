Alcaldes i rostres destacats de la societat civil i la cultura de les comarques centrals han optat majoritàriament pel turisme de proximitat. Les restriccions sanitàries han tirat enrere alguns plans viatgers a l’estranger i per aquest motiu la costa catalana i les destinacions de muntanya s’han convertit en els llocs d’estiueig.

L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, comenta que ha fet dues setmanes de vacances. «En aquests quinze dies he fet escapades curtes fruit de la dificultat de programar viatges amb la situació actual. Turisme de proximitat. He estat cinc dies a Mallorca, i he fet altres escapades curtes a Cadaqués, a la Catalunya Nord i altres d’un sol dia». Alhora, diu que «he aprofitat per veure amics que feia temps que no podia veure, fruit de la pandèmia i del confinament». També per retrobar-se amb Toni Comín, ja que els uneix una gran amistat.

Ivan Sànchez, alcalde de Berga, tampoc ha pogut fer massa dies de vacances. Ha fet plans sobre la marxa, ja que el ple d’investidura en què va ser nomenat nou alcalde de Berga en substitució de Montse Venturós va tenir lloc el juliol i «això ens ha fet endarrerir feina». Explica que amb la seva parella sempre fan les vacances cap al desembre o gener, quan solen fer algun viatge llarg, «però ara amb la pandèmia ja veurem què podem fer». Tot i això, la setmana passada va anar uns dies al sud-est andalús, a cap de Gata, on els seus tiets tenen una casa.

Per la seva banda, l’alcalde de Solsona, David Rodríguez, ha repartit l’única setmana de vacances que farà aquest estiu entre la Vall Ferrera (al Pallars Sobirà) i la Vall d’Aran. Amb la seva dona han escollit el Pirineu català «per desconnectar i veure paisatges vistosos, envoltats de natura». Aquesta setmana s’ha incorporat de nou al consistori solsoní per acabar de fer el traspàs de funcions a Judit Gisbert, que serà la nova alcaldessa a mitjans de setembre

Dionís Guiteras, alcalde de Moià, suma un nou període estival sense vacances. «Fa 29 anys que no faig vacances, per a mi no és cap càstig», explica el batlle, que ho atribueix a tenir «molts fronts oberts». Al setembre diu que potser farà alguna escapada de cap de setmana, però res de marxar tota una setmana o més dies fora de Catalunya.

L’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, és un amant de la muntanya i aquest estiu ha viatjat al nord d’Itàlia per explorar la zona de les Dolomites. «Jo sempre vaig a la muntanya de vacances, i aquest any estaré sis dies fent excursions per aquí, als Alps italians». És la quarta vegada que Piñeira viatja a aquesta destinació. «Mai vaig a la platja de vacances, sempre a la muntanya, i quasi sempre vaig o als Pirineus o als Alps», explica el batlle.

L’exalcalde i actualment primer tinent d’alcalde i regidor d’Hisenda de l’Ajuntament de Manresa, Valentí Junyent, ja ha començat a treballar. Amb el nou curs polític s’han d’enllestir els pressupostos i les ordenances fiscals. En família ha passat uns dies a la muntanya, a Andorra, i a la platja, a Tamariu.

El president del Consell Comarcal del Berguedà i alcalde de Guardiola, Josep Lara, sol anar a La Rioja, que li encanta, però aquest any ha passat un dies a una casa familiar de Torredembarra, on també hi sol anar.

Pocs fan viatges a l’estranger

L’astrofísic manresà Ignasi Ribas, director de l’Institut d’Estudis Espacials de Catalunya, és d’aquells que mig any abans de fer un viatge ja el comença a preparar. «M’engresca», diu. Fins ara acostumava a anar «tan lluny com podia», però «ara no crec que sigui oportú» a causa de la pandèmia i també pel tema de la sostenibilitat. Això ha fet que s’hagi mogut a prop. Aquest any ha estat a Puigcerdà, a l’Estartit i té pendent una estada al Pirineu francès.

El berguedà Toni Massanés, director de la Fundació Alícia i gastrònom, acostuma a anar a l’Ampolla, al delta de l’Ebre. Aquest any també, però l’estada ha sigut més curta de l’habitual per poder visitar la seva filla, que treballa a Copenhaguen, a Dinamarca. D’aquí té previst fer una escapada a Estocolm. També ha passat uns dies a Banyoles.

L’investigador manresà, Pere-Joan Cardona, doctor en Medicina i Cirurgia i especialista en Microbiologia i Parasitologia, ha repartit les vacances entre Sant Feliu de Guíxols i Fornells (Menorca) perquè «són dues destinacions on puc combinar la brisa i els blaus de la mar, ja sigui caminant, ajagut a la platja o navegant, amb passejades entre el verds dels boscos i els pujols».

Elisabet Descals, directora del Servei d'Atenció Primària Bages-Berguedà-Moianès, explica que «aquest any hem anat de vacances al Port de la Selva. De fet, hi anem cada any, ni que sigui uns dies».

La monja argentina establerta a Manresa, sor Lucía Caram, directora de la Fundació del Convent de Santa Clara, està fent el Camí de Santiago des de Saint-Jean-Pied-de-Port fins a Logronyo amb un grup de voluntaris de la fundació. A l’estiu, cada any ho aprofitava per anar a Argentina per visitar la seva família, però fa dos anys que no hi pot anar per la covid.

Tània Infante, presidenta de la UBIC de Manresa, que és propietària de l’hostal La Masia, fa notar que «normalment no fem vacances perquè l’agost». No sap si amb la pandèmia podrà marxar, però voldria anar al Japó o al Brasil.

Entre els consultats, qui ha anat més lluny és l’influencer Marià Casals. «He fet retirs espirituals a Suïssa, Eivissa, Mallorca, Menorca, París, també unes setmanes a Zanzíbar (Tanzània) i gairebé cada cap de setmana me'n vaig a Platja d'Aro. L’streamer i comunicador Norman López va marxar amb la parella i el gos a un poble molt petit dels Pirineus aragonesos, Valldellou.

L’escriptor cardoní Joan Company ha passat l’estiu a la casa al seu poble i a Querforadat (l’Alt Urgell) i ha llegit molt. La presidenta de la Capella de Música de la Seu de Manresa, Carme Alarcón, volia anar a Galícia, però finalment ha anat a Sant Carles de la Ràpita, des d’on ha fet escapades a altres llocs.