La Diputació de Barcelona ha lliurat a l’Ajuntament de Cardona el document del Pla de millora urbana de la Colònia Arquers, que defineix a nivell urbanístic com ha de ser la recuperació de l’antic nucli miner. L’objectiu d’aquesta planificació és millorar-ne la urbanització i la mobilitat i establir l’ordenació de les antigues colònies de les mines de Cardona a partir de la reordenació del sector delimitat pel POUM. Un dels grans reptes a assolir és l’equilibri entre el manteniment de l’essència i la memòria històrica de la colònia conservant i millorant els habitatges existents i, alhora, proposar una oferta residencial atractiva per potenciar l’arribada de nous ciutadans.

El Pla de millora urbana posa les pautes per a la recuperació de la Colònia Arquers en el seu conjunt i ha de definir i ordenar des del punt de vista urbanístic com ha de ser aquest espai tenint en compte la normativa vigent, que marca que hi poden anar un màxim de 60 habitatges. En aquests moments, n’hi ha 43 de construïts, 20 dels quals estan ocupats. El pla defineix quins d'aquests 43 es poden rehabilitar i on s'aixequen els que falten per arribar a 60. També marca altres aspectes urbanístics com ara la xarxa viària i de vianants, l’espai per instal·lar equipaments o les zones verdes.

En aquest sentit, l’ordenació proposada pel Pla respecta quatre edificacions existents i catalogades que es mantindran, com ara les edificacions dels antics miners. També estableix unes noves tipologies edificatòries que s’adapten a la topografia i que, tot respectant l’essència de les edificacions de l’antiga colònia, s’adapten als estàndards de qualitat que requereixen els nous habitatges.

El sector del Pla de millora urbana delimitat a la Colònia Arquers pel Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) vigent a Cardona preveu la construcció de nous habitatges, incloent-hi els de protecció pública que determina la llei (se’n preveuen una vintena), així com reserves per a sistemes d’espais lliures i equipaments.

Els nous creixements es plantegen en diferents tipologies residencials, des de cases unifamiliars aïllades a blocs d’edificis plurifamiliars, que podran gaudir de l’entorn natural de la vall i d’una nova urbanització lliure de vehicles, ja que també es preveu una adaptació topogràfica del terreny que permetrà construir un aparcament sense una excessiva excavació. Finalment, també es preveu una reserva d’equipament comunitari que es connectarà amb la nova urbanització i amb accés directe des de la carretera.

Ara, l’Ajuntament de Cardona ha d’aprovar el document del Pla de millora urbana de la Colònia Arquers que ha rebut de la Diputació de Barcelona i es tramitarà d’acord amb el procediment establert per la legislació urbanística fins a la seva aprovació definitiva. Les cases de l’antiga colònia es van construir a l’any 1936 i es van implantar condicionades pels desnivells del terreny i, actualment, pràcticament la totalitat de les finques són de propietat municipal.

La recuperació de l’antiga colònia Arquers és un dels projectes que l’equip de govern de l’Ajuntament de Cardona té en marxa per ampliar el parc d’habitatge a la població. Després de la rehabilitació de quatre cases destinades a lloguer social, ara, amb el pla de millora urbana, el consistori podrà afrontar la recuperació del conjunt de l’antic nucli miner i convertir-lo en un dels principals focus d’oferta d’habitatge.