L’estació de tractament d’aigua potable de Sallent disposarà d’un sistema d’aprofitament solar en règim d’autoconsum per proveir-se de part de l’energia que necessita per poder funcionar. Aquest nou sistema, que estarà situat al paratge Horts del Traval, on hi ha l’estació depuradora, es preveu que entri en funcionament el proper mes de novembre.

Aquesta instal·lació es podrà tirar endavant després de l’acord de col·laboració a què han arribat l’Ajuntament de Sallent i la companyia Agbar, que s’encarrega del servei d’aigua al municipi, i que ahir van signar el conveni que ha de permetre l’execució de l’obra. La signatura es va fer per part de l’alcalde, Oriol Ribalta, i la gerent de concessions de la Catalunya Central d’Agbar, Esther Guirado.

Els panells que s’instal·laran a la planta tindran una potència de 28,5 kWp i una producció anual de 36 MWh, la qual cosa suposarà la generació del 7% de l’energia que requereix aquesta infraestructura per poder funcionar. Tot plegat farà que el 88% de l’energia produïda per l’estació fotovoltaica serà pugui ser aprofitada per la pròpia planta potabilitzadora, i d’aquesta manera, s’evitarà l’emissió de 12 tones de CO2 anuals, que equivaldrien a les emissions anuals d’onze llars.