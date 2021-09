El grup municipal Nou Castellnou, vinculat al PSC i principal partit a l’oposició a Castellnou de Bages, es decanta «clarament» per la recuperació de l’edifici Montserrat, que havia estat el casal del poble fins que l’equip de govern en va ordenar el tancament ara fa tres anys per motius de seguretat. Els socialistes admeten «la complexitat i els costos» que pot suposar reobrir l’equipament en condicions, però demanen al govern d’ERC que ho consideri «per no arraconar ni deixar malmetre un important patrimoni municipal com aquest».

Nou Castellnou ha recollit la seva proposta en una moció perquè sigui debatuda al ple ordinari que hi ha previst per a la setmana entrant. La sessió plenària arriba després que aquest estiu s’han conegut els resultats d’un informe tècnic encarregat a un arquitecte extern perquè valorés quant costaria adaptar l’antic casal a la normativa i reformar-lo per poder reobrir amb garanties. L’informe es va impulsar a petició d’una comissió integrada per l’alcalde, un representant de cada grup municipal, la secretària i l’arquitecte tècnic municipal, per complementar el primer estudi que ja s’havia fet a nivell intern i a partir del qual el 2018 es va decidir tancar l’edifici perquè presentava deficiències estructurals. Aquest segon informe avalava les deficiències ja detectades i xifrava en 1,5 milions d’euros «la inversió mínima» que caldria per reformar i adaptar l’equipament.

En la moció que presenta, Nou Castellnou reconeix la dificultat que tot això pot suposar també a nivell de terminis, però insisteix en les qualitats que diu que té l’edifici Montserrat com a «bé patrimonial, de grans dimensions, estratègicament situat, i amb grans potencialitats de present i futur per al conjunt de les entitats i gent del municipi». En aquest sentit, el partit assegura que ha fet «un extens i intens debat intern», i diu que també ha sondejat opinions de «molta gent del poble», amb la conclusió «d’apostar clarament» per recuperar l’edifici.

Tenint en compte aquestes dificultats, Nou Castellnou proposa anar fent actuacions que permetin recuperar l’edifici per fases i convençut que, tenint en compte el servei que pot donar l’edifici i les seves característiques, pot ser objecte d’ajuts per part de diverses administracions, des de la Diputació fins a la Unió Europea.

Per això, en la moció planteja al govern d’ERC l’inici «immediat» d’una convocatòria pública per contractar un servei tècnic de cara a la redacció del projecte executiu que defineixi les actuacions a fer per recuperar l’edifici en base a les necessitats tècniques i econòmiques que presenti. En la línia d’actuar per fases, assenyala com a prioritat la posada en funcionament de la sala gran i serveis annexes «perquè se’n pugui fer ús en el mínim termini possible».

En paral·lel, proposa emprendre gestions i tramitacions «de forma immediata» per obtenir ajuts «del conjunt d’administracions», i crèdits en condicions especials per fer viable el finançament de les obres. Finalment, un cop es disposi de l’avantprojecte tècnic i abans de continuar amb l’executiu, Nou Castellnou proposa presentar-lo en una assemblea de poble per poder-hi incorporar aportacions veïnals i de les entitats que permetin millorar-lo.