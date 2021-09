L’Ajuntament de Súria ha aprovat la suspensió, per segon any consecutiu, de la Fira Medieval d’Oficis que celebra cada any a la tardor. El motiu, segons han apuntat fonts municipals són les dificultats que hi ha de poder mantenir el format habitual del certamen a causa de les actuals mesures contra la pandèmia. Tanmateix, l’equip de govern reitera el seu compromís per reprendre la celebració de la Fira tan bon punt la situació sanitària ho permeti.

La major part dels diners que hi havia previstos per la Fira, concretament 30.000 euros, es destinaran a millores de manteniment de carrers del Poble Vell, i uns altres 10.000 seran per a actes estàtics relacionats amb el certamen, que en aquest cas sí que es mantindran.