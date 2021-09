Eliminar tant com es pugui la contaninació acústica i ambiental que produeix l’activitat de l’aeròdrom Barcelona-Bages de Sant Fruitós. És el propòsit de l’Associació Prou Soroll, recuperem el silenci al Bages, que impulsen veïns de diversos municipis i urbanitzacions que hi ha a l’entorn d’aquest equipament i que aquest dimecres s'ha reunit per primer cop a Santpedor en una assemblea que ha congregat mig centenar llarg de persones. Es constituiran com a entitat, controlaran de prop l’activitat de l’aeròdrom, i ja han previst les primeres accions de protesta al carrer per reclamar la implicació de les administracions i mesures a l’empresa que acabin amb el soroll.

Entre els presents hi havia els alcaldes de Santpedor, Xavier Codina i el de Castellnou, Domènec Òrrit,

L’octubre de l’any passat els promotors de l'associació ja van presentar una queixa col·lectiva al Síndic de Greuges, que va recollir l’adhesió de 425 veïns de Santpedor, Sant Fruitós, Manresa, Castellnou de Bages, Callús i Sant Joan de Vilatorrada, i el suport de diverses associacions.

Ara, el grup impulsor denuncia que Saltamos «no té cap mirament envers els veïns a l’hora de fixar els horaris i les rutes de les avionetes, i vola amb aparells extremadament sorollosos». També lamenta que «la Generalitat ha prioritzat el benefici econòmic d’aquesta empresa davant la protecció del benestar dels ciutadans i del medi ambient», i diu que els ajuntaments afectats «no poden ser equidistants entre els veïns que representen i una empresa privada que provoca alts nivells de contaminació acústica».