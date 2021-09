Durant aquest mes de setembre l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar licitarà les obres de millora per a la llera del riu Llobregat al seu pas pel barri de la Bauma. El consistori pretén actuar des del pont de la Bauma fins a la Riera de Marà i als terrenys del costat de la llera on, els darrers anys, s’han acumulat grans quantitats de canyes i vegetació que alteren el curs natural del riu.

El pressupost de l’obra és de 104.759 euros (iva inclòs) i el termini d’execució és de tres mesos.

Els treballs consistiran en l’extracció de les canyes i la vegetació i la tala dels arbres que suposen un risc en episodis de fortes pluges per l’alt perill d’inundació per a les cases situades al límit de la llera del riu a la Bauma. En aquests episodis l’acumulació de vegetació impedeix a la Riera de Marà absorbir tota l’aigua i, com a conseqüència, augmenta el risc d’inundació de tot aquest entorn.

El consistori plantejarà una prova pilot amb aquesta actuació per tenir com a referència en altres punts del curs del riu.