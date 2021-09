Artés celebrarà el cap de setmana del 2 i 3 d’octubre la 26a Festa de la Verema del Bages, que anualment promociona al sector vinícola de la comarca. L’organització ha treballat amb la intenció de recuperar el màxim d’activitats habituals i poder fer una festa el més similar possible a la que es feia abans de la pandèmia. A més, incorpora algunes novetats, com una matinal de recuperació de pedra seca en diferents municipis o un tast de vins formatiu.

La Festa de la Verema del Bages començarà a recuperar enguany el pols d’abans de la pandèmia. Segons l’alcalde d’Artés, Enric Forcada, «aquest any tornem una mica a la normalitat i fem una festa similar a com la coneixíem». En aquest sentit, la celebració viurà el seu punt àlgid el diumenge 3 d’octubre quan els 18 cellers i elaboradors de la DO Pla de Bages oferiran tastos d’alguns dels seus vins, que també s’hauran pogut degustar el dia anterior. S’acompanyaran d’actuacions musicals i l’entrada a la plaça serà lliure, però amb l’aforament limitat.

El mateix diumenge, fora del recinte de la plaça, hi haurà nombroses activitats paral·leles, com ara una actuació infantil, una petita excursió autoguiada o la fira d’artesania, que enguany aplegarà una vuitantena de parades entre els carrers Barquera i Doctor Ferrer i Solervicens. Per raons sanitàries no hi haurà l’aixafada popular de raïm, però es podrà veure un representació teatral sobre el procés de la verema.

Com a novetat, el patrimoni vitivinícola de la comarca agafarà enguany protagonisme amb una matinal de recuperació de pedra seca. Segons la secretària del Consell Regulador de la DO Pla de Bages, Eva Farré, «volem visualitzar la importància d’aquest patrimoni perquè aquí en tenim un actiu molt rellevant i creiem que és bo anar-lo posant en valor». La matinal es durà a terme a Artés, on es treballarà sota les muralles de la plaça Vella, a Calders, per recuperar la coberta d’una barraca de vinya, i a Manresa, on s’intervindrà a Can Poc Oli i al Parc de Secà.

Una altra de les incorporacions a la festa d’enguany és un tast formatiu, a proposta del públic, que es farà dissabte 2 d’octubre al matí i estarà guiat per la sommelier del restaurant l’Ó de Món Sant Benet, Irene Cozas. També es recupera el concurs de tast per parelles.

La celebració també vol fer un homenatge al fotògraf artesenc Josep Plans per la seva aportació a la festa amb una exposició dels cartells que ha elaborat durant els últims 18 anys. La mostra es podrà veure a la Plaça dels Escacs.

La Festa de la Verema del Bages viurà dos dies de preludi. El dijous, 30 de setembre, hi haurà laNocturna Vinum, el maridatge de vins i gastronomia amb actuacions en directe. En aquesta ocasió, hi participaran 13 establiments de Manresa, Sant Fruitós i Artés, que combinaran el tast amb actuacions musicals o d’altres de més originals com una demostració de com s’elaboren unes espardenyes d’espart. El divendres 1 d’octubre es farà la inauguració de la festa a la Torre Lluvià, a Manresa, durant la qual es podrà fer una visita a la vinya experimental de recuperació de varietats antigues.