"Montserrat és un símbol d'espiritualitat a Catalunya i sempre ha mostrat el seu compromís amb la democràcia". Són algunes de les primeres paraules que ha pronunciat la consellera de Justícia de la Generalitat, Lourdes Ciuró, després de la reunió a porta tancada que ha mantingut amb el nou pare abat, Manel Gasch, a l'abadia de Montserrat. Una trobada en què, segons ha remarcat la consellera, s'han posat sobre la taula qüestions com el mil•lenari de la fundació de l'abadia, el 2025, o la recuperació dels visitants al santuari, però s'han eludit altres temes com els casos d'abusos sexuals més recents o el posicionament de la comunitat benedictina envers la taula de diàleg.

La consellera ha apuntat que durant la reunió no s'ha tractat explícitament el tema polític, però ha posat en relleu que "Montserrat sempre ha estat a favor de la democràcia i és un símbol per a tots els catalans". També ha insistit que els casos d'abusos a la comunitat no han estat l'ordre del dia, però ha considerat que "l'actuació ràpida de l'església catalana amb els abusos sexuals és exemplar", fent referència a l'últim cas que va donar a conèixer la mateixa comunitat benedictina el passat juliol, quan un monjo va rebre una citació judicial per declarar per uns presumptes abusos sexuals contra un menor.

Ciuró també ha afirmat que "el mil•lenari serà una gran oportunitat per seguir projectant Montserrat al món", especialment ara que el santuari comença a recuperar el moviment de visitants d'abans de la pandèmia. La trobada s'ha dut a terme a l'abadia de Montserrat a 2/4 d'1 del migdia. La consellera hi ha assistit en companyia de la directora general d'Afers Religiosos, Yvonne Griley, i de la resta de càrrecs del departament de Justícia, atès que s'ha aprofitat per fer la reunió de treball a l'abadia. Després de la trobada amb el nou pare abat, han assistit al cant del Virolai.