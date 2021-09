Sant Vicenç s’apunta avui al Dia sense cotxes amb una jornada d’educació viària a la plaça Clavé. L’alumnat de primària de les escoles del municipi participarà d’un seguit d’activitats en què es promourà la mobilitat sostenible i l’ús de la bicicleta en aquells desplaçaments quotidians. L’acció comptarà amb la col·laboració de diferents col·lectius de sectors i edats diferents entre els quals hi haurà el Casal de Joves El RKÓ, la Policia Local, els voluntaris de Protecció Civil i el grup de caminades saludables del mateix CAP.

L’alumnat de secundària de 3r d’ESO participarà d’un concurs de murals de temàtica ambiental en què es valorarà, entre d’altres aspectes, el missatge ambiental i també s’organitzarà una gimcana de la bici al carrer Alfons XIII. Els joves hauran de recórrer el municipi resseguint els punts on hi ha aparcaments per a bicicletes on hauran de completar diferents proves. La plaça Clavé estarà tallada al trànsit durant tot el matí.

El Dia sense cotxes s’organitza en el marc de la Setmana Europea de la Mobilitat amb la voluntat per conscienciar sobre el medi ambient i, en aquest sentit, promoure l’ús de la bicicleta i la mobilitat a peu a l’interior dels municipis.