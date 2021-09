L’últim tram del Camí Ignasià, el que passa per la comarca del Bages, ja disposa d’un mapa propi en format paper. El plànol, editat per Bages Turisme i Manresa Turisme, ja es troba disponible en quatre idiomes (català, castellà, anglès i francès) i permetrà als visitants seguir el trajecte a peu, que uneix Montserrat amb Manresa, sense haver d’utilitzar mitjans digitals o guies de viatge. Aquest nou material s’afegeix als mapes que ja existeixen en d’altres trams del recorregut.

El mapa del darrer tram del Camí Ignasià, que es pot trobar a les oficines de turisme de Montserrat i Manresa i en d’altres punts d’interès, s'ha presentat aquest dijous al Pont Vell de Manresa, a davant de la Cova. El conseller comarcal de Turisme, Agustí Comas, el posava com a exemple «del treball que fem conjuntament el Consell Comarcal del Bages i l’Ajuntament de Manresa per la potenciació turística de la comarca». En aquest sentit, destaca que «l’hem d’interpretar com un projecte transversal perquè tot aquest fluxe de caminants i visitants donen vida a la comarca i és un actiu més del Bages».

Per la seva banda, el regidor de Turisme de l’Ajuntament de Manresa, Joan Calmet, subratllava la importància del camí a nivell «paisatgístic, de valors i de patrimoni, però també des de l’òptica turística perquè totes les rutes tenen un retorn molt important amb el nombre de visitants». Per això, creu que «si es posen els recursos necessaris i es fa la promoció adequada pot acabar esdevenint un camí de pelegrinatge de primer ordre».

El Camí Ignasià és un itinerari promogut de manera coordinada per les cinc comunitats autònomes per on que passa, i que són el País Basc, Navarra, La Rioja, Aragó i Catalunya. El camí recrea l’itinerari que el cavaller Ignasi de Loiola va recórrer l’any 1522, des de Loiola (Azpeitia, País Basc), el seu poble natal, fins a Manresa, ciutat on va fer estada durant 11 mesos abans de viatjar a Terra Santa.

El tram del Bages, amb un recorregut d’uns 25 quilòmetres, és l’última part del camí que s’inicia a l’Abadia de Montserrat i que culmina fins arribar a la Cova de Sant Ignasi a Manresa, on va escriure els Exercicis espirituals, les bases religioses de l’orde jesuïta.

Tot i que el Camí Ignasià té una senyalització pròpia al llarg de tot el recorregut, en alguns punts aquesta no és suficient i cal disposar d’informació addicional. D’aquí la necessitat d’editar aquest mapa, que vol ajudar els visitants a seguir l’itinerari sense complicacions.

A més d’assenyalar el camí, el mapa indica els 10 principals punts d’interès de la ruta: el mirador dels Apòstols, el Camí dels Degotalls i el mirador de Santa Cecília de Montserrat, les esglésies de Sant Esteve de Marganell, Sant Cristòfol i Sant Jaume de Castellbell, el Mirador dels Quatre Vents a Castellgalí i, ja a Manresa, la Torre de Santa Caterina, el Pont Vell, la Seu i el centre d’Acollida de Pelegrins.

L’última etapa del camí coincideix amb el recorregut de la caminada popular de la Marxa del Pelegrí, que precisament tindrà lloc aquest diumenge amb les 700 places disponibles pràcticament esgotades i que compta amb participants no sols de la comarca sinó de tot Catalunya.