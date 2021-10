Els cellers del Bages enllesteixen aquests dies la que podria ser la millor verema de la seva història. La sequera de la primera meitat de l’any en unes vinyes que es trobaven en molt bon estat vegetatiu per les pluges de 2020, han afavorit el raïm.

Aquest fet, sumat a la incorporació de noves plantacions, fa preveure que en l’anyada de 2021 es podrien arribar els 2 milions de quilos de producció, «rècord a la nostra zona», diu Joan Soler, president de la DO Pla de Bages. Fins a dia d’avui ja s’ha collit gairebé 1 milió de quilos de raïm, de gran qualitat.

A diferència del que va passar l’any passat, les condicions meteorològiques han estat un dels grans aliats. La verema de 2020 va estar marcada per l’excés de pluges que va afavorir l’aparició dels fongs i que el míldiu, la malaltia que produeixen a les vinyes, es propagués amb molta velocitat. Aquest fet va reduir considerablement la collita.

Per contra, han estat precisament aquestes pluges de 2020 les que han tingut molt a dir en aquesta verema, ja que va beneficiar el nivell vegetatiu de les vinyes, que van brotar amb molt de raïm. Aquest fet, sumat a la sequera extrema de la primera meitat de l’any, va fer que el gra es quedés petit. Les pluges de les darreres setmanes han acabat de fer la feina, ajudant al raïm a inflar-se i fent que avancés la maduració. Això ha provocat una quantitat de producció mitjana, però d’una qualitat alta. L’únic contratemps és que les humitats altes dels darrers podrien fer fa aparèixer els fongs i això està accelerant la recollida d’algunes varietats.

Des de la DO Pla de Bages, el president del Consell Regulador, Joan Soler, reconeix el pes que té la climatologia canviant, any rere any, en les veremes. No obstant això creu que l’important és acceptar que «no hi ha cap anyada igual i això també és el que li dona interès al nostre sector».

Joan Soler posa l’èmfasi, però, en el bon moment que passa la DO que encapçala. «Som la segona zona de Catalunya amb el raïm més ben pagat, tota la producció té sortida cap a l’embotellament», assegura.

Segons remarca, «la zona creix prou pausadament per fer-ho amb qualitat, però també ho fa fermament». Per tant, podem dir que la vinya «s’està tornant a consolidar en una zona històrica com és la comarca del Bages».