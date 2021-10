Les obres del tram superior de l’avinguda Santa Bàrbara de Súria obligaran a aplicar alteracions de trànsit i limitacions de mobilitat que afectaran el barri Santa Maria a partir d’aquest dilluns. Segons fonts municipals, aquestes alteracions seran degudament senyalitzades i podrien ser modificades a mesura que es desenvolupin les obres, que tindran una durada aproximada de dos mesos. Els objectius bàsics d’aquestes obres són donar més protagonisme als vianants i millorar l’accessibilitat i les xarxes de serveis.

Entre les alteracions de mobilitat previstes hi haurà la prohibició de la circulació de vehicles per l’avinguda Santa Bàrbara, entre la plaça Santa Maria i la carretera de Castelladral, els carrers de les Flors i Doctor Fleming seran de doble sentit de circulació i, per aquest motiu, no serà possible estacionar-hi. Tambe hi haurà restriccions de pas a l’avinguda de les Moreres i a la placeta de la Verge i el tram de la banda dreta del carrer Doctor Fleming (tocant al carrer del Transportador) i el tram superior final de l’avinguda Santa Bàrbara (tocant a la carretera de Castelladral) no seran transitables per als vehicles mentre es desenvolupin els treballs d’asfaltatge.

Les obres seran realitzades per l’empresa Icman, que també s’encarregarà de senyalitzar les alteracions de trànsit. El consistori ha informat que en cas d’incidències, es pot trucar al telèfon de la Policia Local de Súria.