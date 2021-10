Un 23,4% de població de més de 15 anys és fumadora a la Regió Sanitària de la Catalunya Central i un 8,2% més està exposada al fum ambiental del tabac a casa, segons dades del 2019-2020 de l’ESCA (Enquesta de Salut de Catalunya). Aquestes xifres s’han mantingut durant la pandèmia amb dues tendències que han fet que es mantinguin les xifres: hi ha hagut gent que ha intentat aprofitar per deixar el tabac i d’altres que, precisament, n’han augmentat el consum.

Precisament, veure com ha afectat la pandèmia a la prevenció i la intervenció en tabaquisme ha estat el tema central d’una formació interna promoguda per la Xarxa de Prevenció i Control del tabaquisme de la Catalunya Central. La primera formació interna que la xarxa ha pogut tirar endavant després d’un any i mig.

La sessió que portava per títol «Actualització Tabaquisme i Covid. Com afecta la Pandèmia a la prevenció i la intervenció del tabaquisme?» ha comptat amb la intervenció del Dr. Esteve Fernández, Director dels Programes d’Epidemiologia i Prevenció del Càncer de l’ICO, cap de la Unitat de Control del Tabac de l’ICO, director de la Xarxa Catalana d’Hospitals Sense Fum i del Centre Col·laborador de l’OMS per al Control del Tabac, i professor titular d’Epidemiologia i Salut Pública del Departament de Ciències Clíniques de la Universitat de Barcelona al Campus de Bellvitge.

Fernández ha iniciat la seva intervenció desmuntant informacions que relacionaven el tabac com a factor protector enfront de la Covid i ha destacat que ja hi ha evidència científica que relaciona la gravetat i un major nombre d’ingressos a UCI derivats de les complicacions de la covid-19 en població fumadora. I també l’augment del risc de contagi derivat del fum del tabac i dels vapejadors que provoquen que els virus de la covid s’adhereixin a aquestes molècules en suspensió, podent arribar fins als 5 metres de distància enfront del metre i mig o dos metres d’una respiració normal.

També ha parlat del fet que la pandèmia ha afavorit i impulsat noves formes de relacionar-se amb els usuaris que volen deixar de fumar com les consultes telefòniques o videotrucades que, malgrat la no presencialitat, permeten un contacte més dinàmic i més seguit amb el pacient; les teràpies grupals en línia, que poden afavorir el contacte amb altres usuaris que comparteixen les mateixes dificultats per aconseguir la cessació tabàquica, i les aplicacions disponibles a la web, entre les quals l’espai La meva salut del Departament de Salut.

També ha esmentat els nous reptes als quals s’han d’enfrontar tant professionals com pacients, com la resiliència per adaptar-se als canvis, promoure l’empoderament dels usuaris, amb la millora dels autoregistres, i seguir treballant l’entrevista motivacional amb les eines actuals.

Aquesta sessió, que ha combinat la presencialitat amb la transmissió en streaming, ha permès reprendre el contacte entre professionals de la Catalunya Central que treballen en la prevenció i el control del tabaquisme, i també, ha aconseguit arribar a molts professionals de fora de la Catalunya Central interessats en la prevenció del tabaquisme i en els efectes que les conseqüències de la pandèmia de la covid-19 ha provocat a la societat, en fumadors i no fumadors.