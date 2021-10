El Servei Català de la Salut ha començat a treballar en el futur Centre d’Atenció Primària (CAP) de Sant Fruitós, que s’ha d’ubicar a l’edifici que fins al 2014 era la seu de la biblioteca. La Generalitat ha adjudicat la redacció del projecte bàsic i executiu, i la posterior direcció de les obres d’ampliació i reforma, que ha de dotar al municipi d’un nou equipament sanitari més modern, funcional i on es podran unificar en un sol espai tots els serveis, que actualment estan repartits en ubicacions diferents i molt reduïdes. L’adjudicació, al despatx Ensenyat-Tarrida Arquitectes, s’ha fet per un import de 341.632,36 euros.

El passat mes de març, l’Ajuntament va cedir al Departament de Salut l’edifici de l’antiga biblioteca, un equipament de dues plantes de 500 m² cadascuna, i el solar de 1.000 m² que hi ha just al costat, per tal que es pogués ubicar aquest nou equipament. Amb aquesta cessió, el CatSalut ha pogut iniciar els tràmits per a fer possible aquest nou equipament tan necessari al municipi, que permetrà encabir tots els serveis sanitaris en un únic espai.

El projecte del nou CAP consistirà en la reforma de l’edifici existent i la construcció d’una ampliació per tal de poder encabir tots els serveis en un mateix equipament. Aquest nou equipament, es trobarà situat al carrer Jacint Verdaguer, al costat de la residència per a la gent gran El Lledoner.

El CatSalut va emetre a final del 2017 un informe tècnic favorable per poder ubicar el nou Centre d’Assistència Primària (CAP) de Sant Fruitós de Bages a l’antiga biblioteca municipal. El departament de Salut de la Generalitat va considerar idoni aquest espai de 1.000 metres quadrats i l’Ajuntament va tramitar i formalitzar la cessió del solar i de l’edifici per tal de poder redactar el projecte de reforma i ampliació.

El consistori fruitosenc va proposar, en el seu dia, aquest espai al departament de Salut perquè el considerava idoni per al nou ambulatori perquè es troba al nucli del municipi i és just al costat de la residència per a la gent gran i l’esplai d’avis. Les instal·lacions de l’antiga biblioteca han funcionat fins ara com a CAP de pediatria i de vestidors de la Policia Local. Amb el nou centre d’assistència primària el municipi podrà unificar tots els serveis en un sol espai. És previst que la redacció del projecte s’executi en uns set mesos.

Aquesta mateixa setmana, l’equip redactor del projecte, acompanyats de responsables del Servei Català de la Salut, per la regidora de Sanitat, Laia Feliu, el regidor David Ruiz i l’arquitecte municipal Joan Anglada, han visitat l’edifici.