L'Aura és una nena cardonina de 3 anys amb espina bífida, una malaltia poc freqüent, que l'ha obligat a passar pel quiròfan i a dur implantada una vàlvula. La família de la petita necessita "ajuda per pagar les teràpies de rehabilitació i el material que no cobreix la Seguretat Social", diu una crida feta a través de les xarxes socials, i per aquest motiu s'ha engegat una campanya solidària de recollida de taps de plàstic que ajudi a aconseguir diners.

L'espina bífida és un problema de naixement i el provoca una malformació en la columna vertebral i el conducte raquidi, que no es tanquen abans de néixer. Qui ho pateix, com en el cas de l'Aura, té poca força a les cames i necessita una cadira de rodes per desplaçar-se. L'objectiu de la campanya, segons especifica la crida que circula per Internet, és aconseguir el material necessari per al seu desenvolupament motor i perquè pugui ser més autònoma.

Punts de recollida dels taps

Els interessats en aportar taps de plàstic els poden dipositar en els següents punts: