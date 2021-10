Sant Feliu Sasserra viurà aquest 1 de novembre una nova edició de la Fira de les Bruixes, que enguany arriba amb un canvi de format i dos espais diferenciats: un per a la fira i un altre per les actuacions teatrals per tal de garantir la seguretat dels assistents. En aquest sentit, els carrers del nucli antic acolliran les parades i les representacions s’ubicaran al camp del carrer Països Catalans.

Segons l’organització, «la situació actual ens ha fet pensar de valent i dissenyar una programació interessant i molt variada, pensada per a tots els públics i, sobretot, que permeti gaudir de la fira amb totes les garanties sanitàries». Per aquest motiu, els dos eixos principals de la fira, que tradicionalment conviuen als carrers del nucli antic, estaran situats en llocs diferents «per tal de poder assegurar el màxim d’aforament possible respectant les distàncies». Així, l’espai de la fira es mantindrà als carrers del nucli antic mentre que les actuacions es concentraran al camp del carrer Països Catalans i caldrà reservar entrades per cadascuna de les sessions.

Durant tot el dia, els carrers del nucli antic s’ompliran de parades artesanes, comerços locals i tavernes i es podran visitar dues exposicions fotogràfiques. Les actuacions teatrals es repartiran en quatre sessions diferents, dues al matí i dues a la tarda, i s’hi podran veure escenificacions ja tradicionals com el ball del Samaniat, els saraus de les petites bruixes o la sardana dels aprenents de bruixot. L’escena principal de la fira d’enguany, interpretada per 9 actrius, serà «Les Vigatanes».

Al costat de l’espai de les actuacions hi haurà una zona de food trucks amb una oferta variada de menjars, per tal de reforçar les tres tavernes repartides a l’espai de la fira. Les actuacions teatrals i de dansa del dia 1 de novembre també seran retransmeses en directe a través del canal de Youtube de la Fira de les Bruixes.

El 31 d’octubre, l’Associació Cultural Q-Fois torna a presentar la Fes-ta Bruixa, també amb un nou format. Hi haurà la presentació del calendari «Bruixes i Lluçanès», del col·lectiu feminista La Fetillera, la presentació del llibre Dones al marge. Bruixes i altres històries d’estigma i oblit, d’Ivet Eroles Palacios, un concert de Mireia Vives & Borja Penalba, l’espectacle Taräb, de Fun Dan Mondays, i final de festa amb DJ Rutxo.