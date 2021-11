La Confraria de Vins del Bages recupera els actes presencials després de la pandèmia amb un tast de 15 vins de la DO de la comarca. L'esdeveniment, que es farà el 25 de novembre, es farà com a "homenatge a tots els cellers de la nostra estimada DO", expliquen en un comunicat.

Habitualment, Confraria de Vins organitza un tast de caves o xampanys per celebrar la proximitat a Nadal, però enguany preparen un esdeveniment on 15 vins locals seran els protagonistes. Cada celler ha triat el vi que se servirà a La Manufactura del grup TO+, a Palà de Torroella. Aniran acompanyats amb 15 plats a càrrec del xef David Garcia.

Concretament, se serviran l''Instant de flor' del celler les Acàcies; el 'Pic' del celler Solergibert; el 'Picapoll' del Celler Fargas-Fargas; el 'Raw', del celler el Molí "Collbaix"; el 'Blanc 1018' del celler Sanmarti; el 'Picapoll' del celler Entrebosc; el 'Rosat de puntetes' del celler Sant Miquel d'Oló; el 'Rosat Aina' del celler Mas de Sant Iscle; el 'Mandó' del Celler Abadal; el 'Bernat Oller' del celler Heretat Oller del Mas; el 'Gratus' del celler Vins Grau; el 'Gran caprici' del celler cooperatiu d'Artés; el 'Merlot' del celler cooperatiu de Salelles; 'la Rasa' del celler Eixibis i el 'Clos Colltor' del Celler Colltor.

El període d'inscripció finalitza el dilluns 22 de novembre i es fa a través de la pàgina web de la Confraria.