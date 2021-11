Donar a conèixer els artistes que tenen com a denominador comú ser del Bages. Aquest és l'objectiu d'Artistes DO Bages (ADOB), un projecte audiovisual que busca ajudar a guanyar visibilitat a artistes, emergents o consolidats, i de qualsevol disciplina. A través de l'enregistrament en directe simultani, un artista musical i un d'arts escèniques o plàstiques –des de dibuixants o ceramistes a tatuadors- fusionen els seus treballs per crear una nova obra que es pot veure, després, a les xarxes socials en forma de capítol. Més d'una vintena d'artistes hi participaran entre aquesta tardor i el juliol de 2022.

La Berta Sala i l'Anna Benet són la parella protagonista d'un dels episodis. La primera, cantant i pianista, la segona, ceramista. "Quan em van proposar participar-hi no m'ho vaig pensar, és una gran oportunitat", explica la cantant, que reconeix que desconeixia l'obra de la seva companya de muntatge. "Per a mi és una oportunitat per guanyar visibilitat més enllà de les meves xarxes", afegeix la ceramista.

Darrere de la proposta, sense ànim de lucre, hi ha en Sergi Torricelli, en Borja Olalla i el Joel Díaz. S'han previst deu episodis des d'aquesta tardor fins al juliol. No descarten, però, donar-hi continuïtat. "Al Bages hi ha molt de talent, tenim artistes per fer-ne molts més", justifica Torricelli, que reconeix que van haver de fer de mans i mànigues per poder seleccionar només uns quants per aquesta primera temporada.

El procés

A banda de la participació d'artistes del Bages, la producció també és 100% bagenca. Els professionals que intervenen en l'enregistrament i en l'edició també són de la comarca. A més, un cop fet el muntatge i amb la col·laboració de Cellers del Bages, es fa el "maridatge" de l'obra resultant de la fusió de disciplines amb un vi de la DO Pla de Bages, que es dona a conèixer durant l'episodi.

Els enregistraments es fan en directe a l'estudi manresà Litel.cat. Mentre que en una sala s'enregistra l'actuació musical, simultàniament, en la del costat, separada per només un vidre, l'artista plàstic o d'arts visuals confecciona la seva peça mentre escolta la música. "El fet de poder veure com l'altre crea ajuda a aquesta creació conjunta", reconeix Sala.

De moment, ja han passat per Artistes DO Bages els músics Alba Careta i Roger Santacana amb el pintor Quim Moya; i la banda Moon Vision amb la professional del vidre Roser Aromar. També la Berta Sala i l'Anna Benet han fusionat disciplines, en un muntatge que es podrà veure a finals de mes. Altres artistes ja confirmats que hi participaran, d'aquí al juliol, seran Roger Andorrà, Susanna Cuevas, Karen Gómez, Jo Jet i Maria Ribot, Killing Weekend, Júlia i Laura Isanta, La Prima Vera, La Crica, Anaïs Vila, Txema Rico, Manel Camp i Elies Picanyol.