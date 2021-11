Sallent acull l’exposició «Operació Aigua» d’Agbar, companyia que gestiona el servei al municipi, amb el suport de l’Ajuntament de Sallent, per conscienciar la ciutadania sobre la situació actual i futura de la disponibilitat d’aigua. L’exposició es pot visitar des d’avui fins al 30 de novembre, a l’Espai Cultural Fàbrica Vella. Està dirigida al públic general, però especialment, al familiar i escolar. La mostra explica els usos i abusos que fem d’aquest recurs i l’impacte que les nostres accions tenen en el medi natural. Com a dades destacades, es mostra que més de 800 milions de persones a tot el món no disposen d’aigua potable. També es visualitza que més de 4.000 milions de persones no tenen accés a lavabos i un 80% de les aigües residuals es llencen als rius i al mar sense tractar, la qual cosa provoca la contaminació de les aigües.