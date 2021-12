La Generalitat no preveu, ara per ara, una nova ampliació del sistema de bonificacions per circular per la C-16. «El nostre escenari més immediat és que tots els peatges desapareguin per complet» i que es pugui reformular el cost del seu manteniment mitjançant un model d’eurovinyeta (pagament per ús) que es pugui aplicar a totes les vies ràpides «a curt termini» independentment de la concessió, segons ha apuntat a aquest diari el secretari d’Infraestructures de la Generalitat, Isidre Gavín.

Ara fa poc més d’un any que es va fer la darrera i última ampliació de les bonificacions en aquesta autopista. Va ser l’1 de setembre del 2020, que la gratuïtat per circular pel tram que fa de ronda de Manresa (des del peatge de Sant Vicenç/Castellbell i a l’inrevés), que fins aleshores s’aplicava els dies feiners només en hores punta, es va estendre a les 24 hores. Aquest sistema havia de contribuir a descongestionar la C-55, «i efectivament hi ha hagut un transvasament de vehicles amb un increment d’usuaris» des d’aquesta carretera cap a l’autopista els dies de gratuïtat, assegura Gavín, tot i que no ha donat dades, «i això demostra que el plantejament d’aquesta mesura tenia sentit», mentre que els descomptes aplicats només en les franges horàries d’hora punta «no acabaven de donar la resposta idònia». Tanmateix, ara per ara no es plantegen més canvis.

I és que, després d’allò i veient els bons resultats que la mateixa Generalitat reconeix, quedava pendent de veure si més endavant també s’aplicaria algun tipus de bonificació els caps de setmana o per a trajectes més llargs, la qual cosa, de moment, no estaria sobre la taula del Govern, segons ha deixat entreveure Gavín. Insisteix que «aquests nous escenaris que s’obren han de permetre girar full als antics peatges, i és aquí on ara tenim focalitzada la nostra feina».

A grans trets, l’eurovinyeta planteja que siguin els usuaris que les utilitzen, i segons la freqüència, els qui assumeixin el pagament de les vies d’alt rendiment, i això inclou la substitució dels peatges, si bé el model exacte que es podria acabar aplicant encara no s’ha definit. «Des de la Generalitat l’hem defensat durant molts anys», sosté Gavín, «perquè ens permetria aixecar tots els peatges del país i substituir un model antic, car i parcial, per un altre de molt més econòmic, global, competitiu i eficient». El secretari d’Infraestructures recorda que l’Estat espanyol s’ha mostrat reticent amb aquesta proposta, «que només té sentit si el pots aplicar a tota la xarxa», però diu que ara estaria disposat a implementar un sistema «d’acord amb la normativa europea d’eurovinyeta». Apunta que «està dissenyant un model que donarà a conèixer el 2022 perquè pugui ser implementat a curt termini», i és aquest nou escenari el que vol aprofitar la Generalitat de cara als futurs sistemes de pagament de vies ràpides.

Una via amb canvis constants

Els usuaris de l’autopista C-16 s’han hagut d’adaptar a un reguitzell de canvis en relació amb els descomptes i bonificacions que s’han anat aplicant al llarg dels anys fins arribar a la situació actual, que es manté des del setembre de l’any passat.

La primera rebaixa va ser el 1999, amb una reducció del 45 % del preu total, que s’aplicava de dilluns a divendres laborables per mirar de captar trànsit en una via que estava molt infrautilitzada. Va donar resultats perquè hi va haver un augment del volum de vehicles, però aquesta tendència es va veure estroncada uns anys després amb la crisi, que va fer replantejar nous models de bonificació. El 2013 es van anunciar uns descomptes variables al llarg del dia segons els fluxos de trànsit de cada moment, però a la pràctica el que es va acabar aplicant el 2016 van ser unes bonificacions estàtiques amb peatge gratuït els dies feiners i en hora punta des de la barrera de Sant Vicenç/Castellbell fins a l’enllaç número 54 (entre Sant Fruitós i Navarcles). Va tenir poca incidència, i un any després es va mantenir aquest mateix model, però es va estendre cap al nord més enllà de l’enllaç 54. L’últim canvi va ser el setembre passat, amb la gratuïtat les 24 hores en dies feiners. L’obligatorietat de l’ús de Teletac o l’aplicació Satelise hi és des de mitjan 2019.