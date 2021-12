L'Ajuntament de Sant Fruitós ha posat en marxa un nou servei des d'on es donarà suport presencial amb tot el relacionat amb les noves tecnologies i les seves relacions amb les administracions.

Descarregar el certifica't Covid, demanar hora al CAP, gestionar cites amb el SEPE o sol·licitar una ajuda pública a través de canals electrònics sovint suposa, per a moltes persones, una dificultat.

El nou serveu municipal que s'activa a Sant Fruitós amb el nom de Connecta't, vol facilitar que tota la ciutadania pugui accedir a aquests tràmits

El servei Connecta't està ubicat a l'Oficina de Recuperació Econòmica del municipi, a l'edifici del Nexe-Espai de Cultura, i està obert els dimarts de 9 a 11 del matí i els dijous de 5 a 7 de la tarda.

Els usuaris que vulguin fer ús d'aquesta iniciativa poden dirigir-se presencialment a l'oficina sense necessitat de demanar cita.

Fonts de l'Ajuntament han explicat que s'impulsa ara aquesta iniciativa «per donar resposta i solució a la ciutadania que ara com ara té dificultats per a realitzar aquests tipus de gestions, cada vegada més habituals. La pandèmia ha accelerat la implementació de les TIC en les administracions i el servei Connecta't neix amb la voluntat d'evitar la factura social digital i que tota la ciutadania tingui accés a les mateixes oportunitats». En aquest sentit, hi afegeixen que «amb aquest nou servei l'Ajuntament vol fer accessible per a tothom les relacions electròniques amb les diferents administracions, avançar per l’eliminació de les barreres digitals que hi ha actualment i alhora capacitar a la ciutadania».

El servei Connecta’t ha estat presentat aquest dimarts de la mà de l’alcaldessa de Sant Fruitós de Bages, Àdria Mazcuñan; la regidora d’atenció a les persones, Cristina Murcia, l’adjunta de direcció de l’ABS Navarcles-Sant Fruitós-Santpedor, Lourdes Garcia i la referent d’atenció a la ciutadania de l’ABS, Silvia Armengol.