Castellbell i el Vilar preveu haver completat a final d’estiu la rehabilitació estructural del Casino Borràs amb què fa anys que treballa per poder-hi ubicar la nova biblioteca, més amplia i funcional que l’actual. L’Ajuntament ja ha licitat la darrera fase de les obres, que podrien començar entre febrer i març, i que deixaran l’edifici a punt per poder-lo adequar i equipar com a biblioteca integrada a la xarxa de biblioteques de la Diputació.

Les actuacions a nivell estructural pendents a l’edifici i que ara s’afrontaran, afectaran la sala petita, la coberta i el pati interior, després que el 2003 ja es rehabilités la sala gran (Joan Capri), la caixa escènica i el pati de butaques, i de la reforma que es va fer fa uns mesos de la façana principal.

Aquesta darrera fase concentrarà bona part dels treballs en la coberta, que es refarà del tot perquè està molt malmesa fins al punt que una part ja va col·lapsar i s’han detectat unes esquerdes verticals sota els punts de suport de les encavallades de fusta. Unes afectacions que en el seu dia van obligar a prescindir dels usos polivalents que havia tingut la sala petita (Miquel Martí i Pol), on ara també s’intervindrà, si bé ja no tindrà aquesta utilitat polivalent (que ha absorbit la sala Joan Capri) sinó que s’integrarà per complet a la futura biblioteca. Precisament aquesta ampliació de l’espai és un dels requisits per poder-la integrar a la xarxa de la Diputació, segons ha explicat l’alcaldessa de Castellbell, Montse Badia. La idea, un cop adaptada i equipada, és disposar d’un equipament més ampli i modern que el que hi havia hagut i que el que hi ha ara al Burés, on es va haver de traslladar la biblioteca com a conseqüència de la redistribució interior que es va haver de fer de l’edifici quan es va esfondrar part de la coberta.

Aquesta darrera fase també preveu una rehabilitació de la façana secundària, que dona al pati interior, també malmesa pel pas del temps.

Tot plegat tindrà un cost de 239.000 euros, i es preveu completar en un termini d’uns quatre mesos, de manera que de cara a final d’estiu l’Ajuntament compta que haurà pogut finalitzar tota la reforma estructural de l’edifici. A partir d’aquí quedarà pendent l’adequació interior de l’espai de la futura biblioteca, amb les instal·lacions, els equipaments, el mobiliari i la decoració. Per a aquesta nova fase encara no hi ha data d’execució, però l’Ajuntament ja treballa en la recerca de finançament per poder-la afrontar, amb la intenció que s’hi pugui començar a treballar poc després que hagi finalitzat la rehabilitació estructural. La voluntat, ha explicat l’alcaldessa, és que la nova biblioteca pugui estar operativa entre el 2023 i el 2024.

Un projecte més global

La rehabilitació del Casino Borràs va més enllà d’habilitar-lo com a espai per a la futura biblioteca de Castellbell. Les reformes que s’hi han anat fent amb el temps, ja l’han adequat com a espai polivalent i de teatre amb la sala Joan Capri, i també s’integrarà en un conglomerat d’edificis públics reformats que inclou l’Ajuntament (amb el qual es comunicarà un cop s’obri la biblioteca), i un centre d’interpretació de la història associativa de les colònies industrials.