La Calvada de Reis de Sant Fruitós de Bages ampliarà dimecres el seu recorregut perl municipi, a causa de l'actual situació sanitària, per tal de poder arribar a més punts i així evitar aglomeracions.

A partir de 2/4 de 7 de la tarda la rua iniciarà la marxa a la carretera de Les Brucardes per acabar sota el Cobert de la Màquina de Batre, pels volts de 2/4 de 8 del vespre. Per aquest motiu, s’han establert 4 zones, identificades cadascuna per un color, per poder veure la comitiva. La rua no realitzarà cap aturada durant el recorregut.

La zona blava inclourà la carretera de Les Brucardes, rotonda del Pavelló d’esports, passeig de Sant Joan, plaça Alfred Figueras i avinguda Joan Sanmartí. La zona grana tindrà un recorregut pel carrer Sallent, carrer Balmes i plaça Pau Casals. La zona verda serà la del carrer Joan XXIII. I la zona groga englobarà els carrers Gaudí i German Duran.

Les diferents zones on ubicar-se per poder gaudir de la rua estaran delimitades amb cintes. Es recomana a tots els veïns i veïnes que es dirigeixin a la zona més propera al seu domicili per tal que cap punt quedi buit i es puguin evitar les aglomeracions.

A partir de 2/4 de 8 del vespre, Ses Majestats estaran sota el Cobert de la Màquina de Batre on se’ls farà entrega de la clau màgica que obre totes les cases del poble. Tots els infants que ho desitgin podran saludar-los en aquest punt. L’entrada al recinte es realitzarà per l’accés al Cobert de la Màquina de Batre des de la carretera de Vic, on s’establirà una cua organitzada, per ordre d’arribada, on serà imprescindible la col·laboració de totes les famílies per tal de mantenir la distància de seguretat i que tots els infants puguin gaudir-ne.

Per tal que la cavalcada transcorri amb total seguretat es recorda que cal dur mascareta en tot moment i respectar totes les normes de prevenció.

La preparació de la rua comportarà el tall a la circulació de l’avinguda de Les Brucardes de les 6 a les 7 de la tarda, l’accés i sortida a la urbanització es realitzarà pel carrer Sabina Brucart.

Al llarg de tot el recorregut, estarà prohibit l’estacionament de vehicles a partir de les 2 del migdia i fins que finalitzi la cavalcada.