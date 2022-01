L’arribada dels Reis d’Orient a Navàs s'ha viscut amb il·lusió, nervis, emoció i entusiasme, sobretot entre els més petits. Nombrosos nens i nenes han rebut Ses Majestats, que han arribat acompanyats pels patges però formant una comitiva reial més reduïda i sense música en directe de la Banda, per les mesures de seguretat covid.

La cavalcada de Navàs ha recuperat el recorregut habitual per la carretera de Berga i el carrer de l’Església, fins a la plaça de l’Església, on els Reis han pujat a l’escenari per dirigir-se als assistents. Baltasar va fer de portaveu, ha demanat als petits si havien fet bondat i els va enviar un missatge: «sigueu bons, i contribuïu a canviar el món». Després del parlament, de l’adoració al pessebre i d’un petit castell de focs, Melcior, Gaspar i Baltasar s'han fet fotos amb els menuts -respectant distàncies-, i han tornat a pujar a les carrosses per recórrer carrers principals del poble. L’organització ha optat per allargar la cavalcada perquè en gaudís el màxim de gent possible, «també les famílies que estan confinades i no poden sortir de casa».

La Nit de Reis a Navàs ha acabat amb el repartiment de regals per les cases. L’any passat no s'ha pogut fer i enguany s'ha adaptat a la pandèmia, ja que els patges no han entrat a cap domicili sinó que han tocat el timbre i els infants han baixat al carrer a recollir els paquets.