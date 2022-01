La junta de l’Associació de Veïns El Calvet de Sant Salvador de Guardiola ha anunciat que plegarà el proper mes de març després d’una trajectòria de 8 anys, presidida per Juan Hurtado, ja que s’esgota el seu mandat i no es torna a presentar. Amb aquest anunci posa en marxa un procés en què el 25 de febrer s’obrirà el termini per a la presentació de candidatures. Tots els seus membres han de ser socis de l’entitat. Aquest termini de presentació s’acabarà el 12 de març, i el dia 27 del mateix mes tindrà lloc l’assemblea general, en la qual es procedirà a la votació de candidatures per al nomenament de la nova junta. La sortint ha fet una crida a la implicació veïnal per evitar que l’entitat hagi de ser dissolta.