Un total de 225 persones, 12 de les quals en primera dosi, han passat aquest dijous pel Casal de la Gent Gran per rebre la dosi de reforç en la sessió de vacunació sense cita prèvia organitzada pel departament de Salut i els equips d’atenció primària de l’àrea bàsica de salut de Navàs-Balsareny. La vacunació es va fer de 9 del matí a 2 del migdia, amb l’objectiu és millorar els ratis de cobertura a aquesta àrea bàsica, especialment en les dosis de reforç.

En un balanç fet aquesta setmana, la Regió Sanitària Catalunya Central ha arribat a les 100.000 dosis administrades en aquesta fase de represa, de les quals el 10% són pediàtriques. Els punts de vacunació poblacionals han obert en dies festius i han aconseguit administrar dosis de reforç als col·lectius cridats a fer-ho a partir de 40 anys, així com a persones vacunades amb Astra Zeneca o amb Janssen. A Igualada s’han posat 24.000 dosis; al Palau Firal 37.000; a l’Hotel d’Entitats de Berga 9.000, a la UVic 29.000 i finalment també s’han administrat 1.200 dosis al Centre Sanitari del Solsonès en campanyes sense cita.

La web per agafar cita prèvia, vacunacovid.catsalut.gencat.cat, ja té oferta de vacunes per a tot aquest mes de gener als diferents punts de vacunació. A la regió sanitària de la Catalunya Central només hi havia fins dimarts un 25% de cites agafades per a vacunació d’adult i un 28% per a vacunació pediàtrica.