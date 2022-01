El proper dijous la Policia Nacional serà a Balsareny per tal que els veïns i veïnes pugin renovar el DNI per caducitat, pèrdua o tramitació per primera vegada. Els interessats poden demanar hora a les oficines de l’Ajuntament de 9.00 h a 14.00 h, telefònicament o presencialment. La recollida dels carnets serà el dia 1 de febrer.